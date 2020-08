Gotovo pet mjeseci nakon potresa, stanovnicima centra i dalje prijete "projektili" s fasada

Pojam "novo normalno", kažu nam stanovnici centra i oni koji ondje svaki dan rade, za njih je poprimio ponešto drukčije značenje nego za druge, i nema veze s koronavirusom. A znači hodati na udaljenosti barem metar-dva od bilo kakvog krova, balkona ili nadstrešnice, a pogled umjesto naprijed, stalno treba biti uperen prema nebu. Jer, čak i danas, gotovo pet mjeseci nakon potresa, sasvim je realna mogućnost da na njih odjednom padne komad žbuke ili crijepa, zbog čega je gradska jezgra još uvijek "načičkana" natpisima "Oprez! Opasnost od padanja žbuke".

Pa neće valjda...

I nisu to samo priče, poručuju nam oni, jer bi nam danima mogli davati primjere u kojima je netko od njih umalo završio u bolnici zbog projektila s neba koji je, srećom, završio na beton samo metar ili dva ispred njih. Ili na njihovog metalnog ljubimca, kao u slučaju Antonije Malenice Adamić koja stanuje u Prilazu Gjure Deželića. Njoj je krajem srpnja oštećen auto ispred zgrade nakon što je na njega pala žbuka s fasade zgrade.

- Drugo nam je ovo vozilo oštećeno na isti način i na istom mjestu, jer je prvi skroz uništen u potresu. Pomislila sam 'Pa neće valjda opet' kad sam ga išla parkirati na to mjesto, ali evo, dogodilo se. Srećom, šteta nije bila znatna, ali ovo je pravi primjer da je centar i dalje opasan – objašnjava nam Malenica Adamić. Bliski susret s otpalim komadima žbuke imala je i Maja Romek, kojoj je u Bauerovoj jedan od njih sletio na rame. I to prošli tjedan.

- A vjerovala sam da je sad već prošlo dovoljno vremena i da se ne moram brinuti. Vrat me više boli od gledanja prema gore – kaže Romek i dodaje koje su lokacije najkritičnije: Ilica, Deželićeva, Petrinjska, Dragutina Domjanića, oko Mažuranca...

- Mada bi, iskreno, svugdje trebalo biti oprezan – ističe. Damiru Borovčecu sa Zrinjevca komadići fasade također su nedavno zasuli auto.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 04.08.2020., Zagreb, Zbuka sa ostecenih zgrada u uzem centru i danas prijeti prolaznicima. Suta na ulici u Petrinjskoj. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

- A primijetio sam i da postoji opasnost od padanja cijelih vijenaca sa zgrada. To bi nekog moglo ubiti, ne samo ozlijediti – ističe, a drugi "potežu" pitanje obnove pročelja zgrada nakon potresa, kompleksnosti tog postupka te, u konačnici, tko bi to trebao platiti. Gradski ured za graditeljstvo kazao nam je da obnova fasade nakon potresa spada u izvanredno održavanje zgrade, te se može raditi bez građevinske dozvole, no da je prije toga nužno ishoditi projekt. Za takve pothvate prema Zakonu o gradnji, kažu još, sredstva pokrivaju sami suvlasnici zgrada.

A cijene su astronomske

- Sukladno važećim zakonskim okvirima Grad Zagreb trenutno ne može vršiti popravke samih objekata ili njihovih dijelova oštećenih u potresu kao niti organizirati njihovo uklanjanje te za sve potrebne radnje na sanaciji odnosno uklanjanju opasnih dijelova građevine građani moraju obratiti predstavniku suvlasnika i upravitelju zgrade – kažu u mjerodavnom gradskom uredu, podsjećajući da je Zakon o obnovi trenutno na drugom čitanju te da će možda po njegovom donošenju postojati zakonski okviri koji omogućuju neko bolje rješenje.

No, stanovnicima centra to se ne sviđa, jer se radi o pothvatu koji može koštati stotine tisuća, a ponegdje i milijune kuna, pogotovo ako se radi o zgradi zaštićenoj kao kulturno dobro.

- Grad ili država trebali bi u potpunosti pokriti sanaciju zgrada u centru nakon potresa, jer nitko od nas nije kriv što nam se dogodilo, a mi to jednostavno ne možemo pokriti – kaže Marcel Jelačić s Gornjeg Grada. Drugi pak, poput Milivoja Žaluda, smatraju da bi rješenje trebalo biti na pola puta.

- Mislim da bi grad trebao sigurno uskočiti u pokrivanje troškova obnove fasada, jer se nisu brinuli za njih dok su zgrade bile u društvenom vlasništvu prije rata, no činjenica je i da se stanari nisu baš "pretrgli" da ulože u vlastite zgrade nakon toga. Žbuka je padala i prije potresa, mada ne toliko. Pa je odgovornost po meni podvojena – tvrdi Žalud.