Potres izazvao erupciju: Aktivirao se najviši vulkan u Euroaziji

Vulkan Ključevskaja Sopka, smješten na poluotoku Kamčatka na dalekom istoku Rusije, počeo je eruptirati nakon razornog potresa koji je u srijedu pogodio Tihi ocean, izvijestila je ruska državna agencija RIA, a prenosi Reuters.

Ovaj vulkan poznat je kao najviši aktivni vulkan u Euroaziji, piše The Guradian.

After the earthquake in Kamchatka, the eruption of the Klyuchevskaya Sopka volcano has begun. pic.twitter.com/wsgZpeMsVz