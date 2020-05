Zagrebački policajac upleten u slučaj mučne iznude: Žrtvi je prijetio ubojstvom

Četvorica muškaraca u dobi od 20, 28, 20 i 44 godine sumnjiče se za iznudu dvojice muškaraca, a najstariji od osumnjičenika je policajac. Sva su četvorica nakon uhićenja ispitana na ODO-u Zagreb, nakon čega su dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda koji im je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Sumnja se da je četvorka od početka listopada 2019. na širem području Zagreba i okolice od žrtava iznuđivala nepostojeći dug, a priča je počela tako da je oštećeni od 20-godišnjaka i 28-godišnjaka tražio da mu posude novac. Oni su pristali, no rekli su mu da će im sljedeći dan morati vratiti duplo, s čim se on navodno složio. Mislio je, kazao je kasnije istražiteljima, da će taj zahtjev moći ispoštovati. Uglavnom, oni su mu posudili 500 eura, a sljedeći su dan tražili da im vrati 1000 eura. Kako im on nije mogao dati taj novac, dvojac ga je naveo da im kod javnog bilježnika potpiše dvije bianco zadužnice na iznos od 150.000,00 kuna.

- Imaš tjedan dana da nam vratiš tih 150.000 kuna, inače ćemo ti doći doma i prebiti te - priprijetio mu je 20-godišnjak.

Ta im prijetnja nije bila dovoljna, pa su nazvali i člana njegove uže obitelji, da bi potom ponovo zaprijetili žrtvi da će njegov dug preprodati, kako su kazali, ozbiljnijim igračima, ako im on ne vrati 150.000 kuna za tjedan dana.

Priča se + nastavila u travnju 2020. kada je trećeosumnjičeni (20) nazvao žrtvu te ju prevarom namamio da se s njim doveze do parkirališta jednog trgovačkog centra. Tamo su ih čekali prvoosumnjičeni(20) i 44-godišnji policajac.

- Daj mi 22.000 eura. Osim toga, moraš mi svakih 10 dana isplaćivati po 5000 eura, a pare ćeš mi slati po jednom od ove dvojice koji su tu s nama. Ako to ne učiniš, pobit ću ti obitelj zaprijetio je 44-godišnjak žrtvi.

Da bi pokazao de je ozbiljan, izvadio je prvo pištolj, a zatim i metak, koji je stavio u jaknu žrtve.

- I da se nisi ovo usudio prijaviti policiji - kazao je 44-godišnjak preplašenom muškarcu.

Žrtvina se kalvarija nastavila i tijekom svibnja kada ga je u više navrata zvao jedan od osumnjičenika, tražeći da mu da novac. Žrtva mu je rekla da novac nema, pa mu je ovaj zaprijetio 44-godišnjakom.

I uistinu, taj policajac, koji je kako se sada sumnja, prešao na drugi stranu zakona, ponovo je nazvao žrtvu tražeći da mu plati nepostojeći dug od 22.000 eura. No na telefon se nije javila žrtva, već član njegove obitelji.

- Sve ću vas pobiti i sve vam zapaliti i uništiti, ako mi ne date te pare - zaprijetio je 44-godišnjak.

Ta je prijetnje bila očito kapa koja je prelila čašu, pa je žrtva sve prijavila policiji. S policijom su se dogovorili da osumnjičenicima u određeno vrijeme i na određenom mjestu predaju novac, a kada su ovi preuzeli novac, policija ih je uhitila. Osim što je uhićen, 44-godišnji policajac će vjerojatno biti i suspendiran.