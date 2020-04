Podignuta optužnica protiv Leona Lučića i još dvojice zbog pokušaja iznude

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu protiv bivšeg policajca i glumca Leona Lučića (48), suspendiranog specijalca Andrije Vrhovca (34) i bivšeg vojnika Darka Purgara (49) zbog pokušaja iznude zaprešićkog poduzetnika. Protiv Lučića je podignuta optužnica i zbog nanošenja teške tjelesne ozljede.

– Okrivljenicima se stavlja na teret da su 7. siječnja 2020. oko 20.17 sati, postupali zajedno i po prethodnom dogovoru u cilju da si pribave protupravnu imovinsku korist, na način da je 49-godišnji okrivljenik s mobilnog telefona nazvao jednog poduzetnika s područja Zaprešića na njegov mobilni telefon, te ga zatražio isplatu određenog novčanog iznosa i pritom mu zaprijetio, a u svezi čega ga je ponovno kontaktirao istog i sljedećeg dana, kao i 10. siječnja 2020. oko 10 sati, radi preuzimanja dogovorenog novčanog iznosa, dajući mu upute da se zaustavi na tridesetom kilometru autoceste Zagreb-Rijeka, ispod nadvožnjaka Draganić, gdje su bila ostala dvojica okrivljenika – priopćio je DORH.

Nakon što je poduzetnik došao na dogovoreno mjesto ispod nadvožnjaka Draganić u prisustvu bivšeg MMA borca Marka Šintića, Lučić i Vrhovac su, tereti ih se, u njih uperili pištolje, te im naložili da preskoče zaštitnu ogradu, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba i upotrebe sile pri čemu je Vrhovac drškom pištolja udario u glavu poduzetnika, dok je Lučić snažno drškom pištolja udario Marka Šintića u predjelu ramena, pri čemu je on zadobio tešku tjelesnu ozljedu. Nakon tučnjave, do iznude na kraju nije došlo.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora okrivljenicima zbog opasnosti od ponavljanja djela.