BBC o hrvatskoj vojnoj obuci: Više od polovice ročnika javilo se dobrovoljno

Britanski BBC objavio je tekst o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka u Hrvatskoj i prvoj generaciji ročnika koja je započela obuku nakon više od desetljeća. Kako pišu, stotine mladih Hrvata prijavilo se na obvezno vojno osposobljavanje prvi put otkako je vojni rok ukinut 2008. godine. Obuka će se provoditi u vojarnama na tri lokacije u Hrvatskoj, a regruti se raspoređuju u objekte najbliže njihovim domovima. Ondje dobivaju vojnu opremu i raspored smještaja, nakon čega ih očekuju dva mjeseca vojne discipline.

"Sada su izdvojeni iz civilnog okruženja", rekao je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Hrvatske Tihomir Kundid. Dodao je kako će se prilagodba odvijati postupno kako mladi ne bi doživjeli prevelik stres. "Privikavat ćemo ih korak po korak", poručio je. U prvom ciklusu nalazi se oko 800 ročnika. Više od polovice njih prijavilo se dobrovoljno prije nego što su dobili službeni poziv, dok oko deset posto čine žene, iako za njih vojna služba nije obvezna.

Vlasti navode i da je zasad samo deset osoba zatražilo priziv savjesti. Oni će umjesto vojne obuke odraditi četveromjesečnu civilnu službu uz manju naknadu od oko 1100 eura koliko dobivaju ročnici. Program obuke uključuje klasične vojne vještine, ali i suvremenije sadržaje poput upravljanja dronovima, zaštite od bespilotnih letjelica i osnova kibernetičkog ratovanja.

Ponovno uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj povezano je sa sigurnosnom situacijom u Europi i ratom u Ukrajini. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je okruženje u kojem se nalazi Hrvatska danas bitno drugačije nego prije nekoliko godina. "Situacija u Hrvatskoj i u našem susjedstvu bila je stabilna. Danas je potpuno drugačija", rekao je Anušić.

U tekstu se navodi i da bi primjer Hrvatske mogli slijediti i susjedi. U Sloveniji dio političara zagovara povratak obveznog vojnog roka, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će i Srbija ponovno uvesti vojnu službu u sljedećih godinu dana. Analitičar James Ker-Lindsey upozorova da svako dodatno jačanje vojske u regiji potiče slične poteze kod susjednih država. Hrvatska, međutim, već provodi plan obuke novih ročnika.

Do kraja godine planirana su još tri nova ciklusa, a cilj je svake godine obučiti oko 4000 mladih ljudi. Hrvatska je među deset članica NATO-a koje su posljednjih godina ponovno uvele obvezno služenje vojnog roka, uz Grčku, Tursku, skandinavske zemlje i baltičke države.