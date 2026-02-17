Putin udarom na aplikaciju neće popraviti imidž tigra od papira na bojnom polju

Sljedeća žrtva rata Vladimira Putina jedna je aplikacija. Ruske su vlasti, odnosno državna agencija za nadzor informacijskog spektra Roskomnadzor, krenula u restrikcije aplikacije Telegram na korist državno poduprte aplikacije Max. Ovo je veliki udarac ne samo za Telegram i njegova pokretača Pavela Durova nego i za samog ruskog građanina kojemu je Telegram više od aplikacije.
Njegovih 93,6 milijuna korisnika u Rusiji, što je oko 60 posto ukupnog stanovništva, uskoro će imati otežan pristup popularnoj aplikaciji, što Roskomnadzor opravdava slučajevima prijevare te propusta u zaštiti osobnih podataka njegovih korisnika. Dosta zanimljivo jer se Telegram smatra vjerojatno najsigurnijom komunikacijskom platformom na svijetu zbog čega je mokri san ruskih vlasti, i ne samo njih, da se dokopaju kontrole koju Durov nije htio nikako predati. Tako je i sjedište tvrtke maknuo u Dubai, a u Rusiju se vratio tek nakon kompromisa s ruskim vlastima. Neće se, kaže, predati ni sada.
Restrikcije prema Telegramu, koji koristi 94 milijuna ruskih građana (60 posto), znače dublje potonuće Rusije u cenzuru i zatiranje slobode govora, kad već nema stvarnog pluralizma
