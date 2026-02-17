Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Putin udarom na aplikaciju neće popraviti imidž tigra od papira na bojnom polju

17.02.2026. u 16:05

Restrikcije prema Telegramu, koji koristi 94 milijuna ruskih građana (60 posto), znače dublje potonuće Rusije u cenzuru i zatiranje slobode govora, kad već nema stvarnog pluralizma

Sljedeća žrtva rata Vladimira Putina jedna je aplikacija. Ruske su vlasti, odnosno državna agencija za nadzor informacijskog spektra Roskomnadzor, krenula u restrikcije aplikacije Telegram na korist državno poduprte aplikacije Max. Ovo je veliki udarac ne samo za Telegram i njegova pokretača Pavela Durova nego i za samog ruskog građanina kojemu je Telegram više od aplikacije.

Njegovih 93,6 milijuna korisnika u Rusiji, što je oko 60 posto ukupnog stanovništva, uskoro će imati otežan pristup popularnoj aplikaciji, što Roskomnadzor opravdava slučajevima prijevare te propusta u zaštiti osobnih podataka njegovih korisnika. Dosta zanimljivo jer se Telegram smatra vjerojatno najsigurnijom komunikacijskom platformom na svijetu zbog čega je mokri san ruskih vlasti, i ne samo njih, da se dokopaju kontrole koju Durov nije htio nikako predati. Tako je i sjedište tvrtke maknuo u Dubai, a u Rusiju se vratio tek nakon kompromisa s ruskim vlastima. Neće se, kaže, predati ni sada.

Ključne riječi
Pavel Durov Telegram Putin Rusija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!