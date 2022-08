'Poslodavci pokušavaju pratiti inflaciju, oni koji mogu već su napravili korekcije plaća'

Turistička sezona u punom je jeku, a u prvih dvadesetak dana srpnja, prema podacima Hrvatske turističke zajednice, ostvareno je 97 posto rezultata iz istog razdoblja rekordne 2019. godine. Brojka od milijun gostiju na dnevnoj bazi premašena je tjedan dana ranije nego prošle godine, a dobri turistički trendovi vidljivi su i na tržištu rada. Najviše se radnika tako traži na obali, od Istarske do Dubrovačko-neretvanske županije, a najmanje u istočnim dijelovima zemlje, doznajemo s portala Posao.hr.

- S obzirom na to da je turistička sezona na razinama 2019. godine i da je vidljiv lagani rast u odnosu na rekordnu 2019. godinu, povećan je broj oglasa u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti, posebno na Jadranu. Najviše se traže se kuhari, konobari, barmeni, recepcioneri te sobarice. U kontinentalnoj Hrvatskoj osjeti se veća potražnja u građevinskom sektoru i sezonskim radnicima za branje voća - istaknuo je PR Manager portala Posao.hr Dominik Raškaj te otkrio hoće li u nastavku sezone u Zagrebu biti sve više zatvorenih prodavaonica kako je to bilo učestalo prošlih godina.

- Zagreb je u ljetnom periodu primamljiva destinacija turistima iz cijeloga svijeta pa se u ljetnim mjesecima povećava i potrošnja. Nedostatak radnika neki su poslodavci nadomjestili zapošljavanjem stranih radnika, ali unatoč tome vjerujemo da će biti vidljiv nedostatak radne snage u glavnom gradu - navodi.

Što se tiče najisplativijih zanimanja u Hrvatskoj, trenutno su ona u turističko-ugostiteljskom sektoru. Ipak, dugoročno gledajući, u prednosti su IT i građevinski sektor.

- Mladi su najviše zainteresirani za IT sektor, a što se tiče primanja sve ovisi od poslodavca do poslodavca, no potreban je kvalitetniji angažman mladih kako bi postigli što bolje rezultate i tako si osigurali bolju poziciju unutar tvrtke i na tržištu rada - ističe Raškaj. Primjetno je, dodaje, da poslodavci pokušavaju pratiti inflaciju.

- Oni koji mogu su već napravili korekcije plaća. I sezonskim radnicima u odnosu na protekle godine nude se veće plaće i još više pogodnosti nego prije - kaže.

Promjene su, osim zbog inflacije, vidljive i nakon pojave pandemije koronavirusa.

- Naravno primjetan je trend rada od kuće. Većina poslodavaca se trudi osigurati bolje radne uvjete za radnike. U odnosu na prošle godine, primjećuje se trend poboljšavanja uvjeta rada za radnike svih razina - zaključuje.

