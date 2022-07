Biste li prošli na natječaju: Pogledajte pitanja za spremačice na Sveučilištu u Slavonskom Brodu

Sveučilište u Slavonskom Brodu raspisalo je u lipnju natječaj za mjesto spremača/spremačice, a natječajem su tražili tri osobe na određeno vrijeme od 36 mjeseci. Na natječaj se prijavilo 36 kandidata, pa je Sveučilište uvelo pisani test prije pristupanja razgovoru za posao.

Na testu je bilo 20 pitanja, ali prethodno se tražilo motivacijsko pismo uz samu prijavu. Nakon motivacijskog pisma ispitu je pristupilo 30 kandidata. Neka su se pitanja odnosila na informacije o Sveučilištu, neka na sam rad spremačica, a neka inteligenciju kandidata.

Do neispunjenog primjerka testa došao je SBplus, a za to im je trebalo dva tjedna. Naime, u prvotnom odgovoru na njihov Zahtjev za pristup informacijama Sveučilište im je dostavilo čitavu natječajnu dokumentaciju na više od deset stranica - ali ne i traženi test. Novinari portala su se žalili te tražili primjer testa. Ovaj put su ga i dobili iako im je rektor poručio kako ima ''prečeg posla od razgovora s novinarima''.

Evo nekih primjera pitanja:

1. Napišite puni naziv Sveučilišta i adresu sjedišta Sveučilišta.

2. Napišite aktivnosti koje obavlja spremačica na Sveučilištu.

3. Pri završetku poslova čišćenja učionice, uočili ste kako je nakon predavanja ostao uključen projektor koji služi za projekciju slike na zidu. Ako ste ostali sami u zgradi, što ćete učiniti, a s obzirom na to da projektor nema prekidač za isključivanje?

4. Koja vrsta podne obloge zahtijeva najviše vremena za održavanje čistoće? Pločice, parket, tepih (tapison) ili laminat?

5. Navedite barem tri različite skupine poslova koje spremačica obavlja svakodnevno.

6. Šifru alarmnog sustava u zgradi Rektorata Sveučilišta trebaju imati: spremačica, domar, rektor, spremačica i domar ili svi gore navedeni?

7. Radno vrijeme spremačica na Sveučilištu organizirano je u smjenama. Početak radnog vremena 1. smjene je u 6,00 sati, a završetak radnog vremena 2. smjene je u 20,00 sati. Prihvaćate li takav raspored radnog vremena?

8. Trebaju li spremačice upozoriti studente na obvezu nošenja papuča na Sveučilištu u Slavonskom Brodu?

9. Sveučilište u Slavonskom Brodu obavlja svoju djelatnost na više lokacija i to na: manje od 4 lokacije; od 5 do 7 lokacija; na više od 7 lokacija.

10. Spremačica na Sveučilištu u Slavonskom Brodu ne smije obavljati nikakve intervencije na: vodovodnim instalacijama; električnim instalacijama; plinskim instalacijama; niti na jednoj od navedenih instalacija?

11. Sveučilište u Slavonskom Brodu osnovano je Zakonom o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (NN 110/15) kojeg je Hrvatski sabor donio. Navedite tko je donio Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (NN 110/15) i kada (datum).

12. Navedite datum (dan i godinu) kada je Sveučilište u Slavonskom Brodu počelo obavljati djelatnost.

13. Navedite tko je čelnik Sveučilišta u Slavonskom Brodu (naziv položaja / radnog mjesta).

14. Navedite naziv sastavnica Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

15. U večernjem pregledu prije zaključavanja zgrade, uočili ste kako je u jednom od ureda ostala uključena električna grijalica i upaljeno svjetlo. Što ćete učiniti?

16. Koji posao čišćenja se obavlja najrjeđe tijekom godine? Usisavanje podnih obloga; pranje podova u sanitarnom prostoru; pranje prozora ili pranje zidova u laboratoriju visokotlačnim peračem?

17.-19. Slikovni zadatci (pogledati PDF dokument)

20. Električni vlak kreće se na jug brzinom od 200 kilometara na sat. Vjetar puše na sjever brzinom od 150 kilometara na sat. U kojem smjeru se kreće dim iz lokomotive? Na sjever; na zapad; ni u jednom smjeru; na jug?

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 11.08.2020., Slavonski Brod

Iako ništa s navedenim pitanjima nije pogrešno (većina ih se bavi ispitivanjem razine inteligencije kandidata, a šest njih odnosi se na konkretne podatke o osnivanju i radu Sveučilišta), u zraku ostaje visjeti činjenica da je dobar dio navedenog potpuno irelevantan u odluci o tomu tko će najbolje obavljati posao spremačice, navodi SBplus.

Treba napomenuti kako postupak nije nezakonit i natječaj je u cijelosti proveden po propisanoj proceduri, ali neka pitanja zaista navode na zaključak da su nepotrebna na takvoj vrsti natječaja.

