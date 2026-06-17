FOTO Raj na Kvarneru traži novog vlasnika: Vila s bazenom i četiri spavaće sobe prodaje se za 1,48 milijuna eura

Na riječkom području na tržištu se pojavila luksuzna vila s panoramskim pogledom na more i vlastitim bazenom, a prodaje se po cijeni od 1,48 milijuna eura.
Na riječkom području na tržištu se pojavila luksuzna vila s panoramskim pogledom na more i vlastitim bazenom, a prodaje se po cijeni od 1,48 milijuna eura.
Foto: Remington Real Estate
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Vila se nalazi na prostranoj parceli od 1.554 četvorna metra te nudi 247 četvornih metara stambenog prostora raspoređenog na dvije etaže. U prizemlju se nalaze otvoreni dnevni boravak, blagovaonica i potpuno opremljena kuhinja s izlazom na terasu i bazen, dok su na raspolaganju i wellness zona sa saunom te hidromasažna kada.
Vila se nalazi na prostranoj parceli od 1.554 četvorna metra te nudi 247 četvornih metara stambenog prostora raspoređenog na dvije etaže. U prizemlju se nalaze otvoreni dnevni boravak, blagovaonica i potpuno opremljena kuhinja s izlazom na terasu i bazen, dok su na raspolaganju i wellness zona sa saunom te hidromasažna kada.
Foto: Remington Real Estate
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Na katu su smještene četiri spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i balkonom s pogledom na more. Okućnica uključuje mediteranski vrt, sunčalište, vanjsku blagovaonicu, roštilj i sadržaje za djecu.
Na katu su smještene četiri spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i balkonom s pogledom na more. Okućnica uključuje mediteranski vrt, sunčalište, vanjsku blagovaonicu, roštilj i sadržaje za djecu.
Foto: Remington Real Estate
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Nekretnina se prodaje potpuno namještena, opremljena je videonadzorom, a osiguran je i parking za pet vozila. Najbliži grad udaljen je desetak minuta vožnje, dok se plaža nalazi na četiri kilometra od vile.
Nekretnina se prodaje potpuno namještena, opremljena je videonadzorom, a osiguran je i parking za pet vozila. Najbliži grad udaljen je desetak minuta vožnje, dok se plaža nalazi na četiri kilometra od vile.
Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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