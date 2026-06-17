UŽIVO Hrabri Jordan odličan na debitantskom nastupu, izjednačio je protiv Austrije

Izjednačenje! Olwan je zabio za 1:1. Ne možemo reći nezasluženo jer se Jordan do sada na utakmici pokazao u lijepom svjetlu, ranije odigrao nekoliko opasnih akcija, a sada je i zabio.
Počeo je nastavak.
Kraj prvog dijela, Austrija vodi 1:0, ali Jordan se također pokazao u dobrom svjetlu.
Igrat će se četiri minute nadoknade.
Jordan je sada mogao izjednačiti. Olwan je tukao, Schlager brani, kao i odbijanac na koji je natrčao Tamari.
Jordanci su imali dva opasna šuta u okrvir gola tako da ih ovaj primljeni pogodak nije previše obeshrabrio.
Gol za Austriju! Povela je vrlo lijepim golom Schmida koji je pogodio šutem kao iz slobodnjaka.
Počela je utakmica!
Abu Laila - Al-Arab, Nasib, Obaid - Haddad, Al Rawabdeh, Al-Rashdan, Taha - Tamari, Olwan, Fakhoury
Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Schlager, Seiwald - Schmid, Sabitzer, Laimer - Arnautović
Jordan je debitant na SP-u, dok Austrija lovi prvu pobjedu nakon 36 godina. Ranije u ovoj skupini Argentina je svladala Alžir s 3:0, a sva tri gola zabio je Messi.
Dobro jutro. Austrija i Jordan u američkoj Santa Clari igraju prvu utakmicu skupine J Svjetskog prvenstva u nogometu.
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