UŽIVO Hrabri Jordan odličan na debitantskom nastupu, izjednačio je protiv Austrije

OTKRIVAMO TKO ĆE IGRATI

Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu

Mateo Kovačić je bio iznimno upitan za početnu postavu, ali trenutačno se ipak čini da bi mogao biti starter te Modrićev partner u centrali, dok bi ispred njih kao dvije desetke trebali "operirati" Petar Sučić i Martin Baturina, koji je najveći dobitnik među vatrenima u protekla dva-tri mjeseca.