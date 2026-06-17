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UŽIVO
UŽIVO Austrija protiv debitanta na SP-u lovi pobjedu na otvaranju SP-a
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VL
Autor
Vecernji.hr
SKUPINA J

UŽIVO Hrabri Jordan odličan na debitantskom nastupu, izjednačio je protiv Austrije

FIFA World Cup 2026 - Group J - Austria v Jordan
Darren Yamashita/REUTERS
17.06.2026. u 06:18
Austrija i Jordan u američkoj Santa Clari igraju prvu utakmicu skupine J Svjetskog prvenstva u nogometu.
Austrija
Schmid 20'
1-1
Jordan
Olwan 50'
Skupina J, prvo kolo SP-a, 6:00, Santa Clara, SAD
Gol
50' (Gol)

Izjednačenje! Olwan je zabio za 1:1. Ne možemo reći nezasluženo jer se Jordan do sada na utakmici pokazao u lijepom svjetlu, ranije odigrao nekoliko opasnih akcija, a sada je i zabio.

46'

Počeo je nastavak.

POLUVRIJEME

Kraj prvog dijela, Austrija vodi 1:0, ali Jordan se također pokazao u dobrom svjetlu.

45'

Igrat će se četiri minute nadoknade.

36'

Jordan je sada mogao izjednačiti. Olwan je tukao, Schlager brani, kao i odbijanac na koji je natrčao Tamari.

30'

Jordanci su imali dva opasna šuta u okrvir gola tako da ih ovaj primljeni pogodak nije previše obeshrabrio.

Gol
20' (Gol)

Gol za Austriju! Povela je vrlo lijepim golom Schmida koji je pogodio šutem kao iz slobodnjaka.

1'

Počela je utakmica!

JORDAN

Abu Laila - Al-Arab, Nasib, Obaid - Haddad, Al Rawabdeh, Al-Rashdan, Taha - Tamari, Olwan, Fakhoury

AUSTRIJA

Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Schlager, Seiwald - Schmid, Sabitzer, Laimer - Arnautović

POREDAK

Jordan je debitant na SP-u, dok Austrija lovi prvu pobjedu nakon 36 godina. Ranije u ovoj skupini Argentina je svladala Alžir s 3:0, a sva tri gola zabio je Messi.

Tablice omogućuje Sofascore

Dobro jutro. Austrija i Jordan u američkoj Santa Clari igraju prvu utakmicu skupine J Svjetskog prvenstva u nogometu.

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