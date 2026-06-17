Neven Vranković: Razvojem poslovanja Hrvatska je postala premalo tržište za ambicije Atlantic Grupe!

U sklopu novog serijala MBF Talks podcasta Špica s Macanom, koji nastaje u suradnji s Master Business Forumom, jednim od najutjecajnijih poslovnih događaja u regiji, koji će se ove godine održati u Rovinju od 8. do 11. listopada, voditelj Krešimir Macan razgovara s vodećim ljudima poslovne zajednice u Hrvatskoj. Seriju razgovora s liderima poslovne zajednice nastavljamo s potpredsjednikom uprave Atlantic Grupe - Nevenom Vrankovićem.

Po čemu je Atlantic Grupa danas prepoznatljiva i koji su vaši najveći uspjesi na regionalnim i međunarodnim tržištima?

Atlantic Grupa je prehrambeni konglomerat s prihodima većim od 1,2 milijarde eura te je u poslovnoj zajednici prepoznata kao vlasnik niza snažnih brendova, ali i kao jedan od pionira korporativnog upravljanja i među prvim privatnim hrvatskim kompanijama koje su izašle na burzu. Danas smo prije svega „house of brands“ kompanija, a potrošači nas najviše povezuju s kvalitetom i snagom naših brendova na regionalnim tržištima. U Srbiji smo najprepoznatljiviji po brendovima Smoki, Štark, Najlepše želje, Bananica, Grand kafa i Bonito. U Sloveniji se posebno ističu Donat i Barcaffè, koji drži više od 80 posto tržišta, te Argeta, koja je postala sinonim za kvalitetu u svojoj kategoriji i danas je pašteta s najvećim tržišnim udjelom u Europi.

U našem portfelju nalazi se gotovo stotinu brendova i više od 2.000 proizvoda koje proizvodimo u vlastitim tvornicama. Izvan regije najprepoznatljiviji su Argeta i Donat, dok brojni drugi brendovi zauzimaju vodeće pozicije na svojim tržištima. Posebno smo ponosni na činjenicu da se naši proizvodi diljem regije doživljavaju kao domaći, bez obzira na mjesto njihove proizvodnje. Tako će, primjerice, potrošač Cedevitu jednako smatrati domaćim proizvodom u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Kada govorimo o međunarodnim uspjesima, Argeta je svakako naš najveći iskorak. Zahvaljujući snažnom rastu potražnje gradimo i treću tvornicu, a izvoz u Njemačku u prvom je kvartalu porastao za gotovo 50 posto.

Foto: MBF

Kako je tekao razvoj Atlantic Grupe od distributera do jedne od vodećih regionalnih kompanija?

Kada sam se 1998. godine pridružio Atlanticu, kompanija je imala stotinjak zaposlenika i bavila se isključivo distribucijom robe široke potrošnje. Distribuirali smo proizvode poput Wrigleyjevih žvakaćih guma i Marsovih čokoladica. Takav poslovni model nosio je značajan rizik jer smo bili ovisni o jednom tržištu i nekoliko ključnih principala. Znali smo reći da bi se svaki put kada bi netko kihnuo u Chicagu, gdje je bilo sjedište Wrigleyja, i mi prehladili. Upravo nas je ta ovisnost potaknula da počnemo graditi vlastite brendove. Prvi veliki iskorak bilo je preuzimanje Cedevite 2000. godine. Tom akvizicijom dobili smo vlastiti proizvod i platformu za širenje izvan Hrvatske. Dvije godine kasnije preuzeli smo i Nevu, što je dodatno učvrstilo našu regionalnu prisutnost. Kombinacija distribucijskog poslovanja i razvoja vlastitih brendova postala je temelj našeg rasta. Vrlo brzo shvatili smo da je hrvatsko tržište premalo za naše ambicije. Danas Hrvatska čini oko 30 posto ukupnog poslovanja Atlantic Grupe. Kasnije smo prepoznali da će i regionalna tržišta postati ograničavajući faktor pa smo 2007. i 2008. godine snažno iskoračili prema zapadnoeuropskim tržištima. Ključan korak bila je akvizicija tvrtke Multipower u Hamburgu, koja je označila naš izlazak iz regionalnih okvira.

Kako Atlantic Grupa upravlja rizicima u današnjem neizvjesnom poslovnom okruženju?

Vrlo rano smo prepoznali koliko je važno graditi redundantne proizvodne kapacitete. Danas Argetu proizvodimo u dvije tvornice, uskoro i u trećoj. Imamo četiri pogona za proizvodnju kave te više punionica, što nam omogućuje veću otpornost i kontinuitet poslovanja. Kada je riječ o sirovinama, najveći izazov predstavljaju kava i kakao, čije cijene značajno osciliraju na svjetskim tržištima. Zato imamo specijalizirani tim koji kontinuirano prati tržišta i sklapa hedging ugovore kojima štitimo buduće nabave. Osim cijena kave, osiguravamo se i od valutnih rizika jer se kava kupuje u američkim dolarima. Naš cilj nije samo zaštita od cjenovnih promjena nego i osiguravanje dovoljne količine sirovina. U konačnici nam je važnije imati robu dostupnu za proizvodnju nego ostvariti minimalno nižu nabavnu cijenu. Uz hedging strategije razvijamo i široku mrežu alternativnih dobavljača. U današnjem geopolitički vrlo neizvjesnom okruženju upravo su diversifikacija i upravljanje rizicima ključni elementi dugoročne stabilnosti poslovanja.

Kako u velikoj kompaniji poput Atlantic Grupe zadržavate poduzetnički duh i organizacijsku kulturu?

Najvažnije je kontinuirano njegovati poduzetnički duh. Kao velika kompanija uvijek postoji opasnost da rastom izgubite onu energiju i agilnost koja vas je dovela do uspjeha. Danas smo organizacija s više od šest tisuća zaposlenika i upravo zato posebno pazimo da ne izgubimo poduzetnički način razmišljanja koji nas je godinama pokretao i razlikovao od konkurencije. Izgradnja i očuvanje korporativne kulture odgovornost je svih zaposlenika. Takav proces može se koordinirati, ali se kultura u konačnici razvija kroz svakodnevne odluke, odnose i način rada u svim dijelovima kompanije.

Foto: MBF