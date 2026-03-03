Naši Portali
STIGLA RJEŠENJA

Porez na nekretnine stigao i onima koji to ne bi trebali plaćati: 'Nevjerojatni su i ovo me stvarno naljutilo'

U naselju Bioci u Šibeniku u tijeku je gradnja POS-ovih stanova
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
03.03.2026.
u 10:28

Kažu da nisu usklađeni podaci s lokalnim upravama, pa se događaju greške, ali u mom slučaju se nema što usklađivati s Gradom Zagrebom, sve je prijavljeno direktno Poreznoj upravi, svake godine mi izdaju  rješenja o porezu na najam, a sada šalju ovo protuzakonito rješenje o porezu na nekretnine - objasnio je čitatelj za 24 sata.

 Porezna uprava je poslala koncem veljače skoro 300.000 rješenja o porezu na nekretnine, a oni su stigli i onima koji ga ne bi trebali plaćati. Radi se o nevjerojatnoj grešci i neusklađenosti nakon što je Porezna cijelu prošlu godinu prikupljala podatke kako bi sve bilo točno, pišu 24 sata. - Nevjerojatni su i ovo me stvarno naljutilo. Iznajmljujem dugoročno mali stan u Zagrebu i otkako je stečen, već sedam godina imam podstanare koji su uredno prijavljeni Poreznoj upravi. Svake godine nosim i aneks u Poreznu upravu, plaćam svaki mjesec porez na najam i čak sam ga preplatio, samo da dođem u situaciju da nešto dugujem državi. I sada mi pošalju rješenje da trebam platiti 200 eura poreza na nekretnine što je u potpunosti u suprotnosti sa zakonom. Kažu da nisu usklađeni podaci s lokalnim upravama, pa se događaju greške, ali u mom slučaju se nema što usklađivati s Gradom Zagrebom, sve je prijavljeno direktno Poreznoj upravi, svake godine mi izdaju  rješenja o porezu na najam, a sada šalju ovo protuzakonito rješenje o porezu na nekretnine - objasnio je čitatelj za 24 sata.

Nova TV je jučer bila pred zagrebačkom Poreznom upravom u koju su stigli razočarani i ljuti građani. - Dobila sam u petak rješenje za platiti porez na nekretninu u kojoj živim i jako me šokiralo. Još se tresem od muke. Dobila sam 452 eura za platiti za 95 kvadrata i sad smo došli tu pitati šta se dešava, sad su rekli da je to neka zabuna - rekla je Zagrepčanka Zlata. Porezna uprava poziva građane da pišu žalbe, ali u rješenjima jasno piše da žalba ne odgađa plaćanje koje treba obaviti u 15 dana.

- Postoje pojedini slučajevi u kojima je došlo do neusklađenosti podataka između službenih evidencija koje se koriste u postupku utvrđivanja obveze poreza na nekretnine.  U tim slučajevima može se dogoditi da su rješenja o razrezu poreza na nekretnine dostavljena i za nekretnine koje, sukladno važećim propisima, ne podliježu plaćanju poreza na nekretnine. Svakako naglašavamo da se ne radi o promjeni poreznog statusa nekretnina koje se koriste za trajno stanovanje kao ni o tehničkoj pogrešci  -naveli su iz Porezne i pozvali se na svoje prijašnje priopćenje u kojem stoji:  "U slučaju da porezni obveznici zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, preporučujemo da u zakonskom roku izjave žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice".

-  Svi oni koji su dobili rješenje, ako sumnjaju u ispravnost podataka, trebaju se javiti u ispostavu porezne uprave da bi se verificirali ti podaci -  poručio je jučer ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša za Dnevnik Nove TV i naglasio da, ako sumnjaju u rješenje, ne trebaju plaćati, već se obratiti Poreznoj.

Ključne riječi
porez na nekretnine porez Porezna uprava

TU
TutanKamona
11:16 03.03.2026.

Vidi se, koliko je ovaj adezejevski lopovluk rak rana, nemogu uskladiti podatke, ma dajte. Pa ko vjeruje tim bedastim objašnjenjima!?

