Završena izgradnja Centralnog operacijskog bloka vrijednog 45 milijuna eura

Jedna od najvećih zdravstvenih investicija u Varaždinskoj županiji u posljednjih nekoliko desetljeća ulazi u završnu fazu. U Općoj bolnici Varaždin upriličen je obilazak povodom završetka radova na zgradi Centralnog operacijskog bloka, projektu vrijednom više od 45 milijuna eura koji se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Izgradnjom nove zgrade bolnica će ostvariti značajan organizacijski i tehnološki iskorak. Dosadašnji paviljonski sustav postupno će zamijeniti funkcionalno integrirana bolnica u kojoj će ključni odjeli biti međusobno povezani toplim hodnicima. Time će se znatno ubrzati transport pacijenata, povećati sigurnost te podići kvaliteta zdravstvene skrbi. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin doc. dr. sc. Damir Poljak istaknuo je kako je dobivena suvremena i funkcionalna zgrada koja je prošla tehnički pregled te su zadovoljeni svi zakonom propisani uvjeti. Objasnio je kako je u tijeku nabava dodatne opreme te da su praktički pred samim početkom rada Centralnog operacijskog bloka - rekao je Poljak.

Moram zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva i Varaždinskoj županiji, ali prvenstveno djelatnicima Opće bolnice Varaždin koji su bili uključeni u pripremu i provedbu ovog projekta. Zahvala ide i izvođačima radova, nadzornom inženjeru te svima koji su doprinijeli da projekt bude završen na vrijeme i da danas imamo ovakvu zgradu u srcu Varaždinske županije - naglasio je Poljak.

Govoreći o sadržaju nove zgrade, pojasnio je kako je riječ o kompleksu koji objedinjuje više ključnih bolničkih funkcija. U prizemlju se nalaze dijagnostički prostori – rendgen, laboratorij i transfuzija. Na katovima su jedinice intenzivnog liječenja, a na trećem katu nalazi se osam integriranih operacijskih sala s pratećim konferencijskim prostorom. Na vrhu zgrade smješten je heliodrom. Sve je povezano toplim hodnicima s okolnim zgradama – kirurgijom, neurologijom, internom, OHBP-om, ginekologijom i dnevnom bolnicom. Time napuštamo dosadašnji paviljonski sustav i dobivamo funkcionalno integriranu bolnicu - pojasnio je ravnatelj Poljak.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako je izgradnja Centralnog operacijskog bloka najveća i najznačajnija investicija na području županije u novijoj povijesti. - Od ukupnog iznosa, 43 milijuna eura osigurano je iz fondova Europske unije, dok je Varaždinska županija sudjelovala s dva milijuna eura. Time smo omogućili i izgradnju heliodroma na krovu zgrade kako bi put od nesreće do operacijske sale bio što kraći, odnosno kako bi pacijenti dobili najbržu moguću medicinsku pomoć - pojasnio je župan Stričak naglasivši kako je ovaj projekt dio šireg investicijskog ciklusa u zdravstvu na području Varaždinske županije.

- Provodimo sedam velikih investicija u zdravstvu ukupne vrijednosti oko 150 milijuna eura. Prije tri godine u funkciju je pušten Objedinjeni hitni bolnički prijem i Dnevna bolnica, potom je otvoren Spinalni centar u Specijalnoj bolnici u Varaždinskim Toplicama, a krajem travnja očekujemo početak rada ovog objekta, Centralnog operacijskog bloka. Sredinom godine planiramo otvoriti novu zgradu palijativne skrbi u Novom Marofu, potom obnovljenu zgradu Minerva u Varaždinskim Toplicama, dok iduće godine otvaramo novu zgradu Zavoda za javno zdravstvo te obnovljenu bolnicu u Klenovniku - rekao je Stričak te zahvalio zdravstvenim djelatnicima.

- Ova zgrada bila bi samo zidovi da nema vrijednih, marljivih i požrtvovnih djelatnika – od liječnika, medicinskih sestara i tehničara do nezdravstvenog osoblja. Upravo oni svakodnevno skrbe kako bi naši građani imali što kvalitetniju zdravstvenu skrb. U suradnji s bolnicom i Ministarstvom zdravstva osigurali smo i niz specijalizacija kako bismo mladim liječnicima omogućili dodatno obrazovanje i usavršavanje. Stoga se zahvaljujem premijeru Plenkoviću, resornim ministarstvima da su nam pomogli u svemu tome - zaključio je Stričak.

Pročelnik Službe za kirurške bolesti Opće bolnice Varaždin Marko Hlebar dr. med. spec. kirurgije, ortopedije i traumatologije istaknuo je kako će novi operacijski blok značajno unaprijediti uvjete rada liječnika i kvalitetu zdravstvene skrbi. - Primarno se radi o velikom broju suvremeno opremljenih operacijskih sala koje neće koristiti samo kirurzi, već i naši kolege urolozi, okulisti i otorinolaringolozi. Dobivamo velike, kvalitetne i tehnološki vrhunski opremljene prostore koji će omogućiti daljnji razvoj struke i još kvalitetniji rad. Ovo je zaista novo doba za našu bolnicu - rekao je Hlebar te naglasio kako je riječ o projektu kakav na području županije nije realiziran desetljećima. V. d. voditelja Medicinsko-biokemijskog laboratorija Opće bolnice Varaždin Anamarija Đuras, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i laboratorijske medicine, istaknula je kako će novi prostori značajno unaprijediti laboratorijsku dijagnostiku.

- Medicinsko-biokemijski laboratorij Opće bolnice Varaždin najveći je laboratorij u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a na našem odjelu provodi se specijalističko-dijagnostička djelatnost. Ovaj projekt omogućit će nam daljnje proširenje laboratorijske dijagnostike te uvođenje novih tehnologija, čime će se smanjiti potreba da pacijenti pojedine pretrage obavljaju u klinikama u Zagrebu ili drugim centrima – rekla je Đuras podsjetivši i na opseg rada laboratorija. - Tijekom prošle godine odradili smo više od milijun i 800 tisuća dijagnostičko-terapijskih postupaka te zabilježili više od 190 tisuća posjeta, uz stalnu tendenciju rasta - rekla je Đuras. V. d. voditelja Odjela za radiologiju Opće bolnice Varaždin dr. Sandra Banek, spec. radiologije, istaknula je kako novi operacijski blok i dijagnostički prostori predstavljaju veliki iskorak za radiološku dijagnostiku i kvalitetu skrbi za pacijente.

- Novi prostori omogućit će bolju prohodnost i protočnost pacijenata, kako onih koji su hospitalizirani, tako i onih koji dolaze na dijagnostičke pretrage. Time se značajno skraćuje put pacijenata do dijagnostičke obrade, što u određenim situacijama može biti iznimno važno - pojasnila je Banek te dodala kako projekt uključuje i nabavu nove, suvremene dijagnostičke opreme na što su vrlo ponosni – zaključila je Banek.