Poreza na nekretnine nema, a do ljeta paket mjera za porezno rasterećenje

Ministar financija Zdravko Marić u četvrtak je nakon sjednice Vlade odgovarajući na pitanja novinara kazao da u programu nacionalnih reformi nema vrijednosnog poreza ne nekretnine, niti će ga biti, te da će s paketom mjera za porezno rasterećenje izići do ljeta.

"Porez na nekretnine nije tema, poglavito nije tema neki vrijednosni porez na nekretnine", poručio je Marić s konferencije za novinare u Banskim dvorima održanoj nakon sjednice Vlade na kojoj su prihvaćeni Nacionalni program reformi i plan konvergencije, koje Vlada do kraja travnja treba uputiti Europskoj komisiji.

Odgovarajući na pitanja novinara, Marić je podsjetio da se protekle dvije godine kroz brojne javne i druge rasprave dosta govorilo o porezu na nekretnine, ali da je taj porez još od prošle godine više nije u planu konvergencije, već se išlo na unaprjeđenje sustava komunalne naknade kako bi ga lokalna uprava efikasnije prikupljala.

"Nakon svih tih rasprava, porez na nekretnine nije više tema niti na našem stolu, a vjerujemo da se u novom programu nacionalnih reformi može napraviti unapređenje sustava komunalne naknade, koji je pomalo staromodna forma, a hoće li doći do njegovog unapređenja, to će se još vidjeti", rekao je.

Ministar financija istaknuo je kako je tema porezno rasterećenje, idućih će se tjedana napraviti analize te do ljeta izići s cijelim paketom.

Na pitanje hoće li porezno rasterećenje ići i u smjeru smanjenja stope PDV-a, jer je to bilo predizborno obećanje, Marić je kazao da je zadovoljan što uopće možemo govoriti o važnoj temi tog rasterećenja, jer su gospodarski pokazatelji bolji.

"Imamo okvir fiskalne politike u kojemu ne gledamo kako potrošiti višak prihoda nego dodatno rasteretiti gospodarstvo, no detalji poreznog rasterećenja još nisu odlučeni i još to razmatramo. Nisam protivnik ni smanjenja PDV-a, i sve ćemo opcije razmotriti, te do ljeta izaći s paketom mjera za porezno rasterećenje", najavio je.

Istaknuo je i da će Porezna uprava, s obzirom na turističku sezonu, uskoro krenuti s preventivnim i edukativnim kampanjama, kojima želi pomoći i biti partner poreznim obveznicima.

U tom će se smislu, kako je najavio, baviti temama odnosno upozorenjima na kružne prijevare, agresivno porezno planiranje odnosno pojavu da se poslovanje seli iz zemlje u zemlju kako bi se izbjeglo plaćanje poreza, te na trgovinu pojedinim metalima i sirovinama, oporezivanje automobila, prijavama računa od strane iznajmljivača i ugostitelje i drugima.

Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš Žigman je na upite o ovršnom zakonu kazala da to nije dio ovogodišnjeg programa reformi, no da to ne znači da Vlada ne planira poduzeti druge mjere koje će ići u smjeru racionalizacije pravosudnog sustava i izmjena određenih zakona, kojima će se u pozitivnom smjeru utjecati na poslovanje gospodarstvenika i olakšati određeni problemi s kojima su građani suočeni.

Najavila je i da je zakon o plaćama u državnoj službi u završnoj fazi, a njime će se valorizirati učinak i rad kako bi se to reflektiralo i na plaće po platnim razredima, s mogućim nagrađivanjem ili penalizacijom državnih službenika, što je povezano i sa sustavom ocjenjivanja, na čijim propisima radi Ministarstvo uprave.