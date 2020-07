Popularni stih 'Vakula je reko' sada je i ime koje nosi prvi hrvatski viski

Meteorolog Zoran Vakula opjevan je u pjesmi, našao se i na karikaturama, sam svoje vremenske prognoze često piše u stihovima, pazeći na rimu, a sudjelovao je i u HTV-u showu “Zvijezde plešu”. Reklo bi se – svestran čovjek.

Ime osvanulo na boci

A ovih je dana Vakulino ime osvanulo na bocama. Riječ je o viskiju. Točnije, na etiketi piše: “Pepel No1 Prvi hrvatski Whiskey Vakula je rek’o”, što znači da je riječ o prvoj ediciji prvog hrvatskog viskija. No to ne znači da se Vakula bacio u proizvodnju alkoholnih pića. Riječ je o Vakulinu tetku Juliju Pepelku iz Đurđenovca i njegovu sinu, Vakulinu bratiću, Hrvoju Pepelku:

– Zoran i ja smo bratići. On je sin mamine sestre. Obrt za proizvodnju bačava na tradicionalan način otvorio sam 2004. godine, a prije sam radio u tvornici bačava DIK Đurđenovac, gdje sam umijeće izrade bačava naučio od starih majstora. Ideja o proizvodnji viskija nastala je 2006. godine kada sam za projekt povezivanja alkoholnih pića, podrumarstva i turizma dobio međunarodnu nagradu za izvrsnost u poduzetništvu. Prije desetak godina dobio sam narudžbe za izradu hrastovih bačava od nekoliko destilerija viskija iz Irske i Škotske. Bačve za odležavanje viskija traže specifično spaljivanje koje znatno utječe na kvalitetu pića. Kako su kupci bili zadovoljni, rodila se ideja o domaćem viskiju. To je specifično piće koje mora zadovoljiti nekoliko uvjeta da bi se moglo deklarirati kao viski; mora biti napravljeno isključivo od žitarica, treba odležati najmanje tri godine u hrastovim bačvama i sadržavati najmanje 40 posto alkohola – uveo nas je u cijelu ovu priču Hrvoje Pepelko.

– Sirovina za proizvodnju viskija ni u jednom podneblju nije ista. Specijalizirao sam se za proizvodnju viskija iz jedne bačve, single barrel, tako da svaka edicija ima svoju posebnost boje, mirisa i okusa. Moj je viski izrađen na tradicionalan način, pri kojem se sažima najbolje od žitarica, odležava u bačvama od slavonskog hrasta i zbog te jedinstvenosti razlikuje se od ostalih svjetskih viskija. Kao malom proizvođaču nije mi cilj širenje proizvodnje viskija na industrijski način, nego proizvodnja manjih količina visoke kvalitete jer moja je koncepcija “single barrel” dobra investicija za budućnost – dodao je Pepelko.

Samo da nisu u minusu

A na pitanje kako se u cijeloj toj priči našao Vakula, Pepelko kaže:

– Zoran je bio stavljen pred gotov čin. Ideja je bila napraviti jednu ediciju posvećenu upravo njemu. Poznato mi je njegovo dugogodišnje zauzimanje za promociju domaćih proizvoda i njegov dobrotvorni rad. Neposredan povod bila je nagrada koju je on nedavno primio. Zato naš slogan posebne edicije viskija glasi: “Vakula je rek’o... Pepel-Co” u čast dobitniku europske nagrade za izvanredna postignuća na području meteorologije i medija. Ova edicija ima ograničen broj pakiranja, 0,7 l u staklenim bocama i drvenim čuturama, jer nije nam cilj koristiti njegovo ime u reklamne svrhe, nego odati priznanje najboljem medijskom promotoru meteorologije. A Zoran je tom idejom najprije bio iznenađen, zatim suglasan i dobronamjeran.

Sam Vakula kaže:

– Meni je drago da su moj tetak, teta i bratić zadovoljni poslom kojim se bave. I uspješni u njemu. I još promoviraju i prodaju domaći proizvod ne samo unutar Hrvatske nego i izvan nje. Rekao sam im da dobro promisle isplati li im se te da ne želim da zbog mene budu u “minusu”. A što se tiče imena viskija, može se reći da sam doveden pred gotov čin. I ugodno su me iznenadili. A tko sam ja da im to zabranim? Njihov rad i muka, njihov proizvod. I to kvalitetan, domaći. Nadam se da će biti barem na “pozitivnoj nuli”. Na žalost, viđamo se razmjerno rijetko jer Hrvoje i Julijo žive u Đurđenovcu, a ja u Zagrebu i ne mogu im pomoći u radu njihove Prve hrvatske bačvarije i destilerije – kazao je glavni meteorolog HRT-a, a na pitanje je li mu bilo problematično to što je ipak riječ o alkoholnom piću, odgovara:

– Zašto? Pa otkad sam počeo izlaziti, češće sam pio nešto žestoko nego vino i pivo. Osobito mi je draga tatina travarica, a posljednjih godina i prvi hrvatski viski. Narodna mudrost kaže: “Pij malo, pij dobro i zdravo!” Nisam znao da trebam tražiti odobrenje jer je edicija s mojim imenom, odnosno sloganom, meni posvećena kao prigodan obiteljski dar i priznanje za medijsku kulturu življenja.

Vakula je pritom dodao još ponešto o svojom navikama ispijanja pića:

– Volim viski, najčešće pijem Jameson. Ali posljednjih godina sve češće domaće rakije. Naravno, u umjerenim količinama, za dobro zdravlje i užitak.