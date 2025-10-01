Naši Portali
SJEDIŠTE U DALLASU

Pontis Technology i Provoke Solutions udružuju snage, nastaje globalna kompanija Ponteva

Nataša ZEC, CEO Pontis Tehnology
Pontis Tehnology
Autor
Ivica Beti
01.10.2025.
u 12:00

Za hrvatske i europske klijente Ponteva donosi pristup najsuvremenijim tehnologijama i znanju razvijenom u SAD-u, uz lokalnu dostupnost i konkurentne cijene

Hrvatska tvrtka Pontis Technology i američko-novozelandska tvrtka Provoke Solutions objavile su spajanje u novu multinaciomalnu tehnološku kompaniju pod nazivom Ponteva. Kompanija je to sa sjedištem u Dallasu u Sjedinjenim Američkim Državama, koja okuplja stručnost i resurse partnera s više kontinenata te postavlja temelje za daljnji globalni rast. Fokus će, kako navode u priopćenju, biti na naprednim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji, razvoju softvera i digitalnoj transformaciji. Za hrvatske i europske klijente Ponteva donosi pristup najsuvremenijim tehnologijama i znanju razvijenom u SAD-u, uz lokalnu dostupnost i konkurentne cijene.

Pontis Technology hrvatska je tehnološka tvrtka specijalizirana za napredna rješenja u području umjetne inteligencije, razvoja softvera i digitalne transformacije. Provoke Solutions je tehnološka tvrtka osnovana 2001. godine sa sjedištima u Novom Zelandu i SAD-u, koja razvija enterprise softverska rješenja s jakim fokusom na AI-pogonjene digitalne proizvode te posjeduje patentiranu KNOVVA.AI platformu za ubrzavanje procesa razvoja softvera.

- Naše spajanje s Provoke Solutions i osnivanje Ponteve u SAD-u nije samo poslovna odluka, to je strateški korak prema stvaranju globalne tehnološke platforme koja povezuje najbolje iz Hrvatske, SAD-a i Novog Zelanda. Ponteva spaja lokalnu stručnost i globalnu snagu - ističe Nataša Zec, CEO Pontis Technologyja. - Ponovno osmišljavamo način pružanja tehnoloških usluga, KNOVVA.AI nam omogućuje da kombiniramo ljudsku kreativnost s agentičkom umjetnom inteligencijom kako bismo klijentima pomogli brže i inteligentnije postići mjerljive rezultate – kaže Andy Lin, CEO Provoke Solutionsa. Kombinacija okuplja dvije visokoučinkovite kompanije u jedinstven, skalabilan visokofunkcionalan stroj, napominje Masood Tayebi, osnivački partner i CEO Bridgewest Group u priopćenju.

