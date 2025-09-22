Tko je tajanstveni igrač u utrci za Krajinapetrol? Rusi kupuju otetu imovinu Ine u Republici Srpskoj

Posljednjih šest mjeseci u Bosni i Hercegovini vodi se pravi mali poslovni rat za preuzimanje jedne od najvećih naftnih kompanija te zemlje, Krajinapetrola koji je nastao na nekadašnjoj imovini INA-e oduzetoj 1991. godine. Kao vrlo agresivan interesent predstavio se Draženko Gloginjić, koji je putem svoje tvrtke Aktiva Invest iz Banje Luke poslao već drugu konkretnu ponudu za preuzimanje Krajinapetrola, a također otkupljuje dionice tvrtke na banjalučkoj burzi.



Gloginjić otkupio 14,62% dionica



Prema pisanju vodećeg bosanskohercegovačkog poslovnog portala biznisinfo.ba, Gloginjić je dosad uspio otkupiti 14,62 posto dionica tvrtke, no unatoč ponudi od 0,84 KM po dionici za ostatak što bi ga stajalo još deset milijuna KM. No, nije uspio steći više od tog udjela u tvrtki koja ima 15 benzinskih postaja te ostvaruje prihode od 70 milijuna KM godišnje te je lani ostvarila dvostruko veću dobit nego 2023., ali je prvi kvartal ove godine tvrtka završila s negativnom bilancom. Najveći je dioničar tvrtke Republika Srpska s 52,2 posto udjela koje ostvaruje putem tri fonda, drugi je privatna naftna kompanija NES d.o.o. iz Banje Luke sa 16,13 posto, a INA ima 9,7 posto dionica. Kako navodi spomenuti portal, Krajinapetrol je osnovan 1991. i pravni je sljedbenik OOUR-a INA Plin i poslovne jedinice "INA Trgovina". Od 2003. posluje kao dioničko društvo za trgovinu naftom, naftnim derivatima i ukapljenim naftnim plinom.