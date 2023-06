Ponovno prvi u Hrvatskoj: Istarski grad ostvario milijunto noćenje i ranije nego lani

Prvi u Hrvatskoj, Rovinj je jučer, 15. lipnja, ostvario milijunto noćenje. Turistička zajednica grada navodi kako je to postignuto dva dana ranije u odnosu na prošlu godinu. Naime, od početka godine do jučer ostvareno je 1.001.525 noćenja. U odnosu na 2022. godinu, to je 7 posto više noćenja za isti period. Noćenja su ostvarena sa ukupno 231.664 dolazaka, što je, također, 7 posto više u odnosu na lani.

Najveći broj noćenja u tom periodu, prema podacima Turističke zajednice, ostvarili su Nijemci (35 posto), Austrijanci (18 posto), domaći gosti (11 posto), Slovenci (8 posto) i Talijani (4 posto). Najviše noćenja ostvareno je u kampovima (36 posto), zatim u hotelima (31 posto), u privatnom smještaju (18 posto) i u turističkim naseljima (9 posto).

"Trenutno u našoj destinaciji boravi više od 22.000 gostiju, najviše gostiju iz Njemačke (42 posto), Austrije (20 posto), Italije (5 posto)", navodi Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno.

Prošle godine, Rovinj je ostvario milijunto noćenje 17. lipnja. Tada je, kao i ove godine, u tome bio prvi u Hrvatskoj, a to je postigao pet dana ranije u odnosu na 2019. godinu.

Što se tiče prošlogodišnjih podataka, od početka 2022. godine do 17. lipnja ostvareno je 16 posto više noćenja u odnosu na 2019. godinu, odnosno 125 posto više u odnosu na 2021. godinu. Nijemci su i tada ostvarili najveći broj noćenja, točnije njih 34 posto. Uslijedili su potom Austrijanci (18 posto), domaći gosti (13 posto), Slovenci (9 posto) te Talijani (5 posto).

