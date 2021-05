'Pomoći ću Ini da se vrati u Iran, ali to ovisi o ukidanju sankcija'

U razgovoru za Večernji list iranski veleposlanik u Hrvatskoj, NJ. E. Parviz Esmaeili, govorio je o pregovorima o iranskom nuklearnom programu u Beču, o normalizaciji odnosa s Izraelom nekih zaljevskih zemalja, o zatopljenju odnosa s ljutim neprijateljem Saudijskom Arabijom te o mogućem povratku Ine koja je zbog nametnutih Trumpovih sankcija morala napustiti Iran.

S obzirom na sankcije, kako ocjenjujete ekonomske, političke i kulturološke odnose s Hrvatskom? Je li se Ina vratila u Iran?

Iransko-hrvatski bilateralni odnosi u gospodarskom, političkom i kulturnom sektoru odvijaju se u različitim ritmovima. Tijekom protekle godine nastojao sam održati i ojačati odnose u okolnostima američkih sankcija. Nadam se da će uspjehom bečkih pregovora i ukidanjem sankcija trgovci s obje strane moći bez brige proširiti odnose i suradnju. Naftna tvrtka Ina oštetila je interese svoje tvrtke i Hrvatske jednostranim povlačenjem iz projekta Moghan. To nije bilo u skladu s prijateljskim odnosima dviju zemalja. Još uvijek nemamo problema, ali tvrtka je svoj povratak u Iran povezala s ukidanjem sankcija. Pomoći ću njihov povratak, naravno, razmatrajući i stavove iranske strane.

Iranski predsjednik Hassan Rouhani nedavno je kazao da uskoro očekuju ukidanje sankcija Iranu, znači li to da su Iran i SAD postigli dogovor oko povratka te zemlje sporazumu iz 2015.?

U tijeku su pregovori o određivanju formule za puni povratak SAD-a svojim obvezama u Cjelovitom zajedničkom akcijskom planu (JCPOA), nakon čega slijedi ispunjenje iranskih suspendiranih obveza na ozbiljan i intenzivan način. Napredak u pregovorima je postupan i korak po korak zbog svoje tehničke složenosti i različitih pitanja na dnevnom redu, ali pregovarači su zadovoljni postupkom i optimistični u pogledu ishoda. Radne skupine sada intenzivno dovršavaju tekst sporazuma na cjelokupnom popisu radnji koje bi SAD trebale poduzeti, kao i na iranskim postupcima. Američka obveza je i potpuno ukidanje sankcija spomenutih u tekstu JCPOA, kao i sankcije koje je Trump ilegalno uveo i dodao protiv Irana nakon što ga je napustio. Bez ukidanja svih ovih sankcija neće biti sporazuma. Nadamo se da će Bidenova vlada ispuniti svoje međunarodne obveze, kao i Rezoluciju 2231 Vijeća sigurnosti.

Kako Iran gleda na novu američku administraciju na čelu s Bidenom? Je li bolja od Trumpove?

Za Iran se imena i političke frakcije u SAD-u ne razlikuju, ali poštovanje vlade te zemlje prema iranskoj naciji i nacionalnim interesima, kao i povratak s pogrešnog puta i kompenzacija pogrešaka su važne. Naravno, nova američka administracija do sada je pokazala prikladniji pristup u svojim riječima i stavovima, ali još uvijek nismo vidjeli potrebne radnje od njih u praksi. Nadamo se da ćemo njihovo praktično djelovanje vidjeti kao rezultat bečkih pregovora.

U zadnje vrijeme smo svjedoci povećane tenzije između Irana i Izraela. Postoji li bojaznost od izbijanja rata?

Izraelsko neprijateljstvo i neprijateljske akcije protiv Irana nikada nisu prestale. To uključuje atentat na iranske nuklearne znanstvenike i nedavni slučaj koji ste spomenuli, naime nedavnu sabotažu iranskog nuklearnog postrojenja. Stoga ove mjere nisu nove. Ali ono što želim istaknuti je nerad i šutnja Međunarodne agencije za atomsku energiju, UN-a i drugih međunarodnih tijela u vezi sa sabotažom nuklearne elektrane, koja legalno djeluje pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ekološke posljedice ove akcije, a to je nuklearni terorizam, mogle bi utjecati na cijelu regiju i ugroziti zdravlje stanovnika mnogih zemalja. Nažalost, ova akcija nije dobila nikakav odgovor međunarodne zajednice, a to bi Izrael moglo učiniti grubljim. Maksimalna snaga Izraela je provoditi takva djela progona i sabotaže i vjerujem da se ovaj režim ne usuđuje izravno suočiti i voditi rat protiv Irana. Iran zadržava pravo na odgovarajuće reagiranje na te sabotažne radnje u odgovarajuće vrijeme i na određenom mjestu.

Princ Bin Salman, kao i Iran, najavili su pregovore o normalizaciji odnosa.

Islamska Republika Iran oduvijek je željela dobre i bratske odnose sa svim susjednim zemljama Perzijskog zaljeva. Posljednjih godina je Iran uložio mnoge napore u tu svrhu, koji su nažalost ostali bez odgovora. Vjerujemo u neovisnost u donošenju odluka, konstruktivne perspektive, dijalog i pristup usmjeren prema budućnosti; Dvije važne zemlje regije islamskog svijeta mogu ući u novo poglavlje interakcije i suradnje radi postizanja mira, stabilnosti i regionalnog razvoja, istovremeno prevladavajući razlike. Dokazivanjem prijedloga i planova za dijalog i suradnju u regiji Perzijskog zaljeva, uključujući Hormošku mirovnu inicijativu (Omid inicijativa) pri UN-u, i slanjem pisama čelnicima svih zemalja Perzijskog zaljeva, uključujući Saudijsku Arabiju, Iran se pokazao kao pionir u regionalnoj suradnji. Stoga pozdravljamo promjenu tona Saudijske Arabije. Sveti mjesec Ramazan je mjesec božanske milosti i oprosta, i nadamo se da će to biti početak konvergencije islamskog društva i uklanjanja sjene rata, ubijanja i raseljavanja muslimanskog naroda u našoj regiji.

Mnoge arapske zemlje u zadnje vrijeme normalizirale su odnose s Izraelom. Međutim, Iran se i dalje protivi bilo kakvom sporazumu s tom zemljom, štoviše, ovih dana diljem svijeta obilježavate Dan Jeruzalema, (Al-Quds). Ako Arapi, kojima pripadaju i Palestinci, ne vide Izrael kao neprijatelja, zašto ga tako gledaju Iranci?

Imam Homeini, osnivač Islamske Republike Iran, proglasio je posljednji petak svetog mjeseca Ramazana Danom Qudsa kako bi spriječio da se zaborave prava potlačenog naroda Palestine. Obraćanje pažnje na izgubljena prava palestinskog naroda više je ljudsko nego islamsko pitanje. Htio bih se vratiti malo unatrag kada su u godinama između dva svjetska rata cionisti, stvarajući tajne i naoružane organizacije, prijetili i ubijali Palestince i prisilno ih protjerivali. Režim Izraela osnovan je 1948. godine s takvim namjerama. Od dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća do danas, režim je izveo oko 130 organizirana masakra, s izuzetkom poznatih ratova iz 1956., 1967., 1973., 1982. itd. koji su zabilježeni u povijesti. Među tim zločinima su zločini Sabra i Shatila, kamp Ain al-Halwa, Hammam al-Shatt, Haram Ebrahimi. Antipalestinska politika još uvijek je u tijeku kroz kontinuirano naseljavanje i pripajanje dijelova Zapadne obale, rušenje domova i raseljavanje Palestinaca, posebno u Jeruzalemu, koja se protivi Rezoluciji 2334 Vijeća sigurnosti o prestanku naseljavanja na okupiranim teritorijima. Te su akcije također protivne politici Europske unije. Od normalizacije odnosa između nekih arapskih zemalja i cionističkog režima, koja je provedena pod pritiskom bivše američke administracije, agresija cionističkog režima i zločini nad Palestinom, Sirijom i Libanonom naglo su porasli u 2020. Otprilike 2 milijuna stanovnika Gaze trenutačno nema pravovremeni pristup cjepivu, a njihovo poljoprivredno zemljište uništeno je izraelskom poplavnom vodom.

Neki mediji bliski iranskih vlasti kazali su da su Iran i SAD postigli sporazum o razmjeni zarobljenika te da će Iran zauzvrat od SAD-a dobiti 7 milijardi zamrznutog iranskog novca?

Ne potvrđujemo tako svježe vijesti. Iran uvijek nastoji i iskazuje spremnost za puštanje zatvorenika s obiju strana, kao humanitarni akt. I da, Iran će pokušati pristupiti ilegalno blokiranim resursima. Nemamo izravan kontakt sa SAD-om i nismo razmijenili zatvorenike, ali smo razmjenjivali zatvorenike posrednim kanalima. Također smo spremni razgovarati o trenutačnim rutama razmjene svih zatvorenika s obje strane.

