'Mamić je složio dobru konstrukciju, ako to uspije napraviti, eto čovjeka kući'

Pravosuđe bez kvalitetne percepcije u javnosti nije dobro jer je ono ipak nekakav zaklon od nepravde. Ljudi ga doživljavaju kao mjesto koje će mu dati zaštitu i će ostvariti neku svoju pravdu. Zato je percepcija važna, mora se promijeniti, rekao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u emisiji "Nedjeljom u 2" te komentirao stanje u pravosuđu i slučaj Mamić.

S Nobilom nije prijatelj, kaže da je on poseban čovjek, "maskirani Korejac", istočnjak, teško stvara prijateljstva, prošli su zajedno, kaže svašta, ali su karakterno drugačiji, imaju drugačije interese, drugačiji način života, ima veliko poštovanje prema njemu.

- Ja tog čovjeka iznimno poštujem, iznimno cijenim njegovu ulogu u devedesetima, u svemu onome što je tada radio, jer je napravio puno, malo se zna koliko je on čak i kao odvjetnik doprinio da se nekakve stvari i raščiste, raskrinkaju, u krajnjem slučaju, njegova uloga u slučaju Blaškić je fenomenalna, to što je tada napravio i koje je rizike tada preuzeo jednostavno je nevjerojatno, kazao je.

Mjesto predsjednika Vrhovnog suda je, kaže simbolički izuzetno važno, iako on nema prevelikih ovlasti da bi mogao na svakodnevnoj razini djelovati u pravosuđu.

- Vrhovni sud je krema hrvatskog pravosuđa, tamo su ljudi koji bi mogli zaista puno napraviti. Ako se ljudi pokrenu, ako se promjene određeni odnosi, ali čini mu se da nitko ne radi na tome, naglašava Pavasović Visković. Smatra da HDZ nema volje mijenjati odnose na Vrhovnom sudu jer je, kaže to mjesto koje je uvijek imalo političku konotaciju i na to mjesto je dolazila osoba koja je bliska vladajućoj stranci. Teško mu je zamisliti situaciju gdje bi se oni pomirili da to pripadne nekome tko je potpuno neovisan i neće osluškivati što se događa u Vladi, na Pantovčaku ili na bilo koje mjesto gdje se odluke donose.

- Kada je bilo rasprave oko toga da li je taj Zakon o javnom pozivu na koji se ona trebala javiti ustavan ili ne, bilo je puno stručnjaka koji nisu rekli da je taj zakon ustavan, bilo je i puno pravnika koji i dan danas smatraju kako tom zakonu nema mjesta, kako je u suprotnosti s Ustavom. S druge strane je potpuno jasan ustavni tekst koji kaže da se predsjednik Vrhovnog suda bira na prijedlog predsjednika republike u Saboru, objašnjava.

Tvrdi da na javni poziv se neće javiti nitko tko to nije dogovorio unaprijed s predsjednikom republike. Zlati Đurđević se, kaže sugerira: Javi se na natječaj nakon što si se dogovorio s predsjednikom i onda nema problema, to se, kaže inače zove fingirani javni poziv i nije dobro.

Na pitanje što ne bi učinio za svog klijenta, Pavasović Visković je odgovorio: "sve što izlazi izvan okvira zakona, granice se znaju, zna se i gdje je nategnuta granica, zna se dokle smijemo".

Komentirao je i slučaj Zdravka Mamića. - Mamić je optužio 5 ili 6 sudaca, a u medijskom prostoru se sve svodi na Krušlina, iako slike njihovog druženja ne postoje. Optužio ga je za korupciju, ali nigdje nije rekao da mu je dao novce. O tome što je netko nekom dao u pravosuđu pa je trebao dati sucu, to bi se mogli romani napisati. Ako se svede sve na vjerovanje u takve priče, onda je tu sve kompromitiranu i kraja nema, kaže Pavasović Visković.

- Mamić je sada složio dobru konstrukciju koja vjeruje da bi ga mogla brzo dovesti u Zagreb. Jer ako uspije iskompromitirati Krušlina, Ustavni sud mora ukinuti presudu i eto, čovjeka kući, dodaje.

- Kada bi Visoki kazneni sud prihvatio ono što Mamićeva obrana traži, da se suđenje prebaci iz Osijeka, to bi značilo da prihvaća tezu da je cijeli taj sud korumpiran i da ljudi koji sude u tom spisu su isto tako korumpirani. Zašto bi se to napravilo?, upitao je.

O samom Mamiću kaže da je talentiran i sposoban čovjek, lošeg karaktera koji je na javnom dobru, jer Dinamo je javno dobro, zahvaljujući velikom javnom novcu koji je Zagreb tada davao, nadogradio veliku političku podršku i sagradio sustav koji je vrlo čvrst, monolitan i možda i zadan da može funkcionirati jedino ako je on u njemu. Međutim, kaže, nema tu suštinskih promjena, stvari funkcioniraju tako kako su i bili. Komentirao je i Andreja Plenkovića.

- Plenković je vrlo obrazovan, bistar i pametan čovjek, ne mislim da je nekakav naročit premijer, mislim da ne radi dobar posao jer tolerira neke stvari koje ne bi trebao i ne vodi ovu zemlju nigdje. Treba nam netko, tko će biti spreman izgubiti sljedeće izbore, po cijene osobne žrtve pokrenuti neke procese u društvu, ali to definitivno nije on, poručuje Ljubo Pavasović Visković.