Tusk otkrio koliko se još Ukrajinci mogu boriti, pa upozorio Britance: 'Ne mogu živjeti pod iluzijom da će biti pošteđeni'

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Ukrajina spremna boriti se još tri godine, ali se nada da rat neće trajati duže, piše Independent. Poljski čelnik otkrio je da je Kijev zabrinut zbog posljedica koje bi rat mogao imati na njegovo stanovništvo i gospodarstvo ako potraje više od nekoliko godina. "Nemam sumnje da će Ukrajina opstati kao neovisna država," rekao je u intervjuu za The Sunday Times, a prenosi Independent. "Sada je glavno pitanje koliko će žrtava biti. Predsjednik Zelenski mi je rekao da se nada da rat neće trajati 10 godina, ali da je Ukrajina spremna boriti se još dvije, tri godine."

Osim što šteti ukrajinskom gospodarstvu, ni financije Moskve nisu ostale nedirnute u sukobu, s obzirom na niz međunarodnih sankcija iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Europe. No, dok je razgovarao s novinarima, Tusk je uputio ozbiljno upozorenje Ujedinjenom Kraljevstvu da zemlja nije tako daleko od rata. Razmišljajući o prigušenoj reakciji britanske javnosti na vijesti da je bivša obiteljska kuća Keira Starmera u Kentish Townu bila meta napada povezanih s Rusijom, upozorio je da Ujedinjeno Kraljevstvo ne može živjeti pod "slatkom iluzijom" da će biti pošteđeno u slučaju rata između NATO-a i Rusije. "Problem je što to nikoga u Britaniji nije iznenadilo. Iskreno govoreći, bio sam šokiran," rekao je Tusk.

"Nakon što su se informacije o tome pojavile u britanskom tisku, reakcija je bila kao da se radi o nogometnoj utakmici između Arsenala i Liverpoola. Ali ako su Rusi spremni i sposobni organizirati nešto takvo, to znači da su spremni i sposobni učiniti bilo što." Upozorio je da bi, ako Moskva rasporedi svoje nove hipersonične balističke rakete Oreshnik u Bjelorusiju ili Kalinjingrad, lako mogla lansirati nuklearnu bojevu glavu na bilo koji europski glavni grad, uključujući London.

"Prijetnja je globalna i univerzalna, prije svega zbog tehnologije," rekao je poljski premijer. "Vi i mi smo već pod masovnim napadom u kibernetičkom prostoru. U Poljskoj su spremni uništiti kibernetičku infrastrukturu koja podupire naše željeznice, naše bolnice. To bi moglo biti vrlo bolno. Zato ne možete živjeti pod tom slatkom iluzijom da ste predaleko od njih, da to nije vaš rat, da je to samo Ukrajina ili Poljska."

Poljska je ostala bliski saveznik Ukrajine tijekom gotovo četverogodišnjeg rata s Rusijom, ali čak i prije toga, Tusk je bio oštar kritičar Putina dok je bio predsjednik Europskog vijeća između 2014. i 2019. godine. O ruskom predsjedniku je rekao: "Nemojte vjerovati da je Putin nekakva izvanredna osobnost, čarobnjak, magnetska ili karizmatična osoba. On je izuzetno obična i jednostavna osoba. Razgovori s njim nisu zanimljivi. [Ima] vrlo jednostavan način razmišljanja, i uvijek se radi o tome tko ima više moći i tko je spreman upotrijebiti moć protiv drugoga."