Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
KRITIČAN TRENUTAK

Panika u Kremlju, od čega to strahuje Putin? 'On traži neprijatelje kako bi učvrstio svoj režim'

PUTIN
Foto: Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.10.2025.
u 16:57

Situaciju dodatno zakuhava američki predsjednik Donald Trump, koji je uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama

U listopadu 2003., ruske specijalne snage izvele su dramatičnu operaciju u Sibiru, izvukavši Mihaila Hodorkovskog, tada najbogatijeg čovjeka u Rusiji, iz njegova privatnog zrakoplova pod prijetnjom oružja. Taj događaj označio je prekretnicu u prvim godinama vladavine Vladimira Putina, signalizirajući nemilosrdni obračun s oligarsima i svakim oblikom neslaganja. Hodorkovski, vlasnik naftne kompanije Jukos, završio je u zatvoru, a uništenje Jukosa označilo je početak kraja tržišne ekonomije i transparentnosti u Rusiji. Gotovo 22 godine kasnije, u listopadu 2025., Hodorkovski, sada u egzilu u Londonu, ponovno je u središtu Kremljeve pažnje. Ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) optužila ga je, zajedno s 22 člana Antiratnog odbora, za navodno planiranje državnog udara s ciljem 'nasilnog preuzimanja vlasti i rušenja ustavnog poretka'. Hodorkovski tvrdi da su optužbe lažne, dok analitičari vide ovaj potez kao dokaz Kremljeve sve veće nesigurnosti. "Kremlj je paranoičan", kaže John Herbst, viši direktor Centra za Euroaziju Atlantskog vijeća. "Putin traži neprijatelje kako bi učvrstio svoj režim", naglasio je. 

Rusko gospodarstvo suočava se s ozbiljnim izazovima. Visoke kamatne stope, koje su dosegle 21% prošle godine i trenutno iznose 16,5%, paraliziraju tvrtke. Ministar gospodarstva Maksim Rešetnikov upozorio je na rizik od recesije, dok se bankarski sektor bori s rastućim lošim kreditima, osobito onima dodijeljenima obrambenim tvrtkama. Prema analizi Craiga Kennedyja s Harvarda, oko 190 milijardi dolara korporativnih kredita – ekvivalent 37% godišnjeg proračuna – otišlo je u sektor naoružanja bez odgovarajućih provjera kreditne sposobnosti. Sergej Čemezov, šef Rosteca, najvećeg proizvođača oružja, upozorio je da bi visoki troškovi zaduživanja mogli dovesti do bankrota većine tvrtki u sektoru. Istovremeno, Ukrajina pojačava napade dronovima na ruske rafinerije, što je smanjilo opskrbu naftom i dovelo do rasta cijena goriva za 40% od početka godine. Dugi redovi na benzinskim postajama i racioniranje goriva na Krimu dodatno pogoršavaju situaciju, piše Telegraph.

Situaciju dodatno zakuhava američki predsjednik Donald Trump, koji je uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosnjeftu i Lukoilu, zajedno s prijetnjama sankcijama bankama koje olakšavaju plaćanja za rusku naftu. To je izazvalo reakciju Kine i Indije, ključnih kupaca ruske nafte, koji su smanjili uvoz, ugrožavajući vitalne prihode za Putinov ratni stroj. "Rusija stvarno strada prvi put u tri i pol godine", kaže Timothy Ash iz Chatham Housea. "Osjeća se panika u Kremlju", dodao je.

Unutarnji nemiri i politička nesigurnost Unatoč gospodarskoj otpornosti tijekom rata u Ukrajini, pojavljuju se znakovi unutarnjeg nezadovoljstva. Prosvjedi, poput onog u Sankt Peterburgu gdje su građani pjevali zabranjenu pjesmu protiv Putina, ukazuju na rastuće napetosti. Hodorkovski, čiji Antiratni odbor promovira dijalog s europskom oporbom, smatra da Kremlj strahuje od pitanja tranzicije vlasti. "Ako Putin sutra umre, očito nema  nasljednika", kaže Hodorkovski, ističući slabosti ruskog političkog sustava.

Gospodarski pritisci, pojačani sankcijama i unutarnjim izazovima, zajedno s političkom nesigurnošću, stavljaju Putinov režim pod ogroman pritisak. Dok Kremlj pokušava diskreditirati oporbu i projicirati snagu, analitičari upozoravaju da bi se situacija mogla brzo pogoršati. "Ovo je kritičan trenutak za Rusiju", kaže Tom Keatinge iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi. 

Ključne riječi
Vladimir Putin Kremlj Rusija

Komentara 11

Pogledaj Sve
VI
Vérité Indolore56
17:26 26.10.2025.

Panika? Pada Pokrovsk? I EUropa će biti Pokrovsk, za pet, deset ili dvadeset godina, potpuno nebitno. Oni imaju vrijeme na svojoj strani. Ostat će nešto kršćana na sjeveru opkoljenih migrantima moleći Ruse da im pomognu. Kad Ursula završi s EUropom ovdje neće ostati nitko tko ima "viziju" što dalje raditi s teritorijem koji je otprije bio poznat kao energetska pustinja, a tada i ekonomska. Naravno, sve će se to dogoditi temeljem stanja uma današnjih stanovnika tih prostora. Ova priča je završena.

EU
eurofil55
17:34 26.10.2025.

Nisu li ono prošle godine prilikom blokiranja poljsko-ukrajinske granice seljaci iz zapadne Poljske na svojim traktorima nosili proruska obilježja? Naravno, to niste mogli vidjeti u nekim medijima. Ukoliko Vas zanima i službeni stav hrvatskog naroda isti možete saznati na zidu ispred trgovine s flašom Žuje u ruci kad je ova tema na rasporedu. Potpora Zapada Ukrajini nije od jučer i vidite do čega dovodi? Mjenjaju 1000 poginulih branitelja za 35 poginulih agresora. Istina, i korupcija u ukrajinskin redovima odigrala je svoje. Kao i na Zapadu. Kradu li kradu i ubijaju ljude. Bliži mi je običan Ukrajinac ali i Rus od ovih koji daju potporu političarima koji lažu i pljačkaju. Kada bi ovog trena započeo otvoreni rat Rusije i NATO (EUrope) izbila bi revolucija u svim slavenskim državama unutar EU. Ni Hrvatska nebi bila pošteđena, ali i neke neslavenske države. Ljudi šute, ali sve je vidljivo.

Avatar USA
USA
17:45 26.10.2025.

Svaki dan par novih doza novinarkinih nebuloza. Kad bi se neboder gradio od ovakvih konstrukcija srusio bi se odmah. Rusi kao propadaju ekonomski i vojno pa kako ce onda doci tako jadni do Londona kako se svakodnevno plase ljudi u Europi od strane raznih politicara i jos gore od generala. Dakle jedna opca obmana koja se naravno prima na veliku vecinu ljudi nesposobnih za zdravorazumsko razmisljanje. Ono sto je jos gore sto se tice Hrvata je medijsko pumpanje krivog narativa kao da je Hrvatska u ratu pa treba podizanje morala. A onos to je neupitno kad malo pregledas prave neutralne vojne portale je cinjenica da Rusi lome obranu 6 gradova, da Ukrajina nema grijanja i da imaju ozbiljne redukcije struje jer su Rusi unsitili apsolutno sve termoelektrane i plinske stanice uz sistematsko unistavanje transformatora. Lamentira se o Ukrajinskim dronovima i raketama koje kao komarci bodu u Rusku energetsku infrastrukturu, a jadna Ukrajina je u totalnom blackoutu i to nitko ne objavljuje. Nevezano na pravdu i postenje na moralnost jednih i drugih, na uzroke rata jedno je evidentno, a to je konstantno medijsko laganje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja