Poljska spremna reagirati: Tusk obećava odlučan odgovor na prijetnje iz zraka

Članica NATO-a Poljska neće oklijevati kada je posrijedi obaranje objekata koji povrijede njezin zračni prostor i predstavljaju prijetnju zemlji, ali će zauzeti oprezniji pristup situacijama koje su manje jasne, rekao je u ponedjeljak premijer Donald Tusk.

Estonija je izvijestila da su u petak tri ruska borbena zrakoplova povrijedila njezin zračni prostor, što je među čelnicima NATO-a pojačalo osjećaj da Moskva testira spremnost i odlučnost saveza. Stoga neki pozivaju na oštar odgovor. U ponedjeljak bi se trebalo sastati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da bi raspravljalo o incidentu. Rusija je u ponedjeljak rekla kako je tvrdnja o tomu da su njezini zrakoplovi povrijedili estonski zračni prostor lažna te da je osmišljena kako bi potaknula napetosti. Navodni upad na Estoniju dogodio se nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna. Poljska je u petak rekla i da su dva ruska borbena zrakoplova povrijedila sigurnosnu zonu naftne platforme Petrobaltic u Baltičkom moru.

"Donijet ćemo odluku o obaranju letećih objekata kada povrijede naš teritorij i prelete Poljsku - o tomu nema apsolutno nikakve rasprave", rekao je Donald Tusk na konferenciji za novinare.

"Kada se bavimo situacijama koje nisu sasvim jasne, poput nedavnog leta ruskih borbenih zrakoplova iznad platforme Petrobaltic - ali bez ikakve povrede tuđeg prostora, jer to nisu naše teritorijalne vode - stvarno morate dvaput razmisliti prije nego što se odlučite za akcije koje bi mogle izazvati vrlo akutnu fazu sukoba", dodao je.

Tusk je rekao i da bi trebao biti siguran u to da Poljska neće biti sama eskalira li sukob. "Jednako tako moram biti apsolutno siguran... da će se svi saveznici prema ovome odnositi na potpuno isti način kao i mi", istaknuo je.