PUTIN NAJAVIO POVRATAK

U očekivanju novih napada na energetska postrojenja Ukrajina se priprema za preživljavanje još jedne zime

Autor
Danijel Prerad
22.09.2025.
u 14:22

Nakon djelomičnog primirja u ožujku, Rusija je usmjerila svoje napade na lokalna energetska postrojenja u regijama na prvoj crti bojišnice, uglavnom izbjegavajući napade na ključne elektrane

Nakon koliko tolikog predaha, Ukrajina očekuje novi val masovnih ruskih napada na svoju energetsku infrastrukturu koji bi zemlju ove zime mogao ponovno gurnuti u stanje nestašice struje. Ruski napadi prošle godine uništili su oko devet gigavata (GW) ukrajinske proizvodnje električne energije - polovicu njezinih kapaciteta - izbacivši iz pogona osam termoelektrana i pet hidroelektrana, što je izazvalo nestanke struje diljem zemlje. Nakon djelomičnog primirja u ožujku, Rusija je usmjerila svoje napade na lokalna energetska postrojenja u regijama na prvoj crti bojišnice, uglavnom izbjegavajući napade na ključne elektrane.

