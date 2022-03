Poljski general: Netko tu provodi informativni kaos. Takav tip bojeve opreme predaje se u tajnosti. Nikoga se o tome ne informira

Nakon što je američki državni tajnik Antony Blinken potvrdio da se razgovara o mogućnosti da Poljska pošalje Ukrajini svoje borbene zrakoplove MiG-29, a da Amerika Poljskoj to nadomjesti isporukom zrakoplova F-16, iz same Poljske nema potvrde da bi se to moglo tako brzo dogoditi.

A Večernjakovi izvori u diplomatskim i vojnim krugovima transatlanskih saveznika kažu kako, čak i nakon političkog dogovora o takvoj operaciji, postoji niz tehničkih i logističkih izazova, koji još nisu i ne zna se hoće li biti dogovoreni. Uz Poljsku, u sličnoj bi operaciji mogle sudjelovati i Slovačka i Bugarska, premda su te dvije zemlje, kako neslužbeno doznajemo, puno manje sklone takvoj operaciji od Poljske. A Poljaci, čini se, imaju taktiku “što se manje zna, to bolje”, pa ne pričaju toliko koliko Amerikanci, koji pak reagiraju na pritiske Ukrajinaca, čiji predsjednik Volodimir Zelenski traži pomoć u obliku uspostave zone zabrane letenja ili barem transfera većeg broja borbenih zrakoplova u ukrajinske ruke.

- Netko tu provodi informativni kaos. Takav tip bojeve opreme predaje se u tajnosti. Nikoga se o tome ne informira - rekao je danas poljski general Waldemar Skrzypczak u jednoj radijskoj emisiji.

Među NATO saveznicima neslužbeno se može čuti i procjena da Rusija u dosadašnjem tijeku invazije na Ukrajinu još nije ni koristila najmoderniju ratnu avijaciju kojom raspolaže. Prema službenim podacima, Rusija ima ukupno oko 1500 borbenih zrakoplova svih vrsta, od starijih modela do najnovijih, a Ukrajina je prije ovog rata imala nešto manje od 100. Poljska ima 21 zrakoplov tipa MiG-29A i 6 MiG-29UB, od kojih je polovica značajno modernizirana prije sedam godina. Poljska već ima i puno više F-16-ica, koje nabavlja od 2006., a kupila je i 32 komada F-35, koji će joj početi stizati 2024. godine.

Hrvatska se ne spominje ni u kakvim razgovorima na ovu temu, vjerojatno i zbog toga što se za Ukrajince traže MiGovi-29, a ne stariji i slabiji MiG-21, kakve ima Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ali kakvi više nisu u upotrebi u Ukrajinskom ratnom zrakoplovstvu. Da kojim slučajem Hrvatska već sada ima obnovljenu eskadrilu modernijim zapadnim zrakoplovima, da su francuski Rafali koje je nedavno kupila već stigli i da su hrvatski piloti prošli obuku, možda bi u tom slučaju Hrvatska ponudila Ukrajini svoje stare zrakoplove MiG-21 ako bi oni stajali negdje “sa strane”, bili još upotrebljivi i ako bi ih Ukrajinci željeli. No, nijedno od tih “ako” nije ostvareno, tako da Hrvatsku nitko ni ne gleda u ovom kontekstu.