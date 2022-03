Rusi najavili otvaranje koridora za evakuaciju civila u više gradova. Od jutra bombardiranje važnog grada na jugu zemlje

Rusija će otvoriti nove humanitarne koridore u više ukrajinskih gradova kako bi omogućila evakuaciju civila.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se u nedjelju navečer naciji rekavši da je Rusija najavila kako će u ponedjeljak bombardirati obrambenu industriju te je opet kritizirao Zapad naglasivši da sankcije nisu dovoljne.

Ukrajina će danas pozvati najviši sud Ujedinjenih naroda da naloži Rusiji da zaustavi svoju invaziju, tvrdeći da Moskva opravdava napad na temelju pogrešnog tumačenja Konvencije o genocidu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ruska "posebna vojna operacija" nužna "kako bi se zaštitili ljudi koji su bili izloženi maltretiranju i genocidu" u istočnoj Ukrajini, misleći na one kojima je prvi ili jedini jezik ruski. Kijev će u ponedjeljak na početku suđenja pozvati suce da nalože takozvane "privremene mjere" za zaštitu Ukrajine.

TIJEK DOGAĐAJA IZ MINUTE U MINUTU

Ukrajina i Rusija se pripremaju za treći krug mirovnih pregovora

7:42 - Treći krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije trebao bi se održati u ponedjeljak, a Rusija je uoči toga ujutro najavila prekid napada i otvaranje humanitarnih kroidora iz nekoliko ruskih gradova. Dva izaslanstva zadnji su se put sastala u regiji Brest u zapadnoj Bjelorusiji. U drugom krugu mirovnih pregovora, Kijev i Moskva dogovorili su uspostavljanje humanitarnih koridora u Mariupolju i Volnovaki kako bi se olakšala evakuacija civila.

Otvaraju se novi humanitarni koridori za evakuaciju civila

6:57 - Rusija će u ponedjeljak otvoriti nove humanitarne koridore u više ukrajinskih gradova kako bi omogućila evakuaciju civila, javljaju državni mediji. Prema ruskom ministarstvu obrane, prekid vatre nastupit će od 10 sati po lokalnom vremenu, a rute za evakuaciju postavljene su u glavnom gradu Kijevu, kao i u Harkivu, Mariupolju i Sumiju. Svi ovi gradovi trenutno su pod značajnom ruskom operacijom. Ukrajinski dužnosnici to još nisu potvrdili, javlja BBC.

Koridori se otvaraju i iz gradova Harkiva, Mariupolja i Sumija, na osobni zahtjev francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i s obzirom na trenutnu situaciju u tim gradovima, navodi se. Prema kartama koje je objavila novinska agencija RIA, koridor iz Kijeva vodit će do Bjelorusije, a civili iz Harkiva imat će samo koridor prema Rusiji. Koridori iz Mariupolja i Sumija vodit će i do drugih ukrajinskih gradova i do Rusije.

Oni koji žele napustiti Kijev također će moći biti prebačeni zračnim putem u Rusiju, priopćilo je ministarstvo, dodajući da će koristiti bespilotne letjelice za praćenje evakuacije, a "pokušaji ukrajinske strane da prevari Rusiju i cijeli civilizirani svijet... beskorisni su ovaj put".

Ukrajinci tvrde da su ponovno zauzeli istočni grad Chuhuiv

6:47 - Ukrajinski obrambeni dužnosnici tvrde da su njihove snage ponovno zauzele istočni grad Chuhuiv .

Na Facebooku u nedjelju navečer, ukrajinski glavni stožer rekao je da su kijevske snage zauzele grad od ruskih vojnika i nanijele velike gubitke ruskim snagama tijekom bitke. Ukrajinski dužnosnici također su tvrdili da su dva visoka ruska zapovjednika ubijena tijekom bitke za grad koji ima oko 31.000 stanovnika. Zasad nema službene potvrde ove informacije, piše BBC.

Rusi ponovo bombardiraju južni lučki grad Nikolajev

6:13 - Rano jutros došlo je do ponovnog raketiranja južnog lučkog grada Nikolajeva. Izvješća kažu da je napad počeo oko 5 sati ujutro.

Video napada objavio je novinar New York Timesa Michael Schwirtz. Ponovljeni napad dolazi dan nakon što su ukrajinske snage odbile ruski napad na grad s 476.100 ljudi i ponovno zauzele lokalnu zračnu luku, piše BBC.

Russian forces appear to have launched a heavy artillery barrage against Mykolaiv, a day after Ukrainian troops pushed them from the city and recaptured the airport. From my vantage, I could see flashes from the attack lighting up the night sky along a large swath of the city. pic.twitter.com/cm4E0cNtN3