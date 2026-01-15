Procurili dokumenti koji teško optužuju Vučića. U Beograd je doveo ruske špijune: 'Testirali su to na psima'

Srbijanski obavještajci testirali su zvučne topove na psima u suradnji s ruskom sigurnosnom službom, piše POLITICO. Dokumenti potvrđuju kako je administracija Aleksandra Vučića provela pokuse s visokosnažnim zvučnicima, kolokvijalno poznatima kao zvučni topovi, i to samo dva tjedna nakon što je prosvjed protiv vlasti u Beogradu bio prekinut onime što su sudionici opisali kao paralizirajući zvučni udar. Ovo zajedničko testiranje zvučnog oružja na životinjama razotkriva dubinu sigurnosne suradnje između Rusije, najagresivnijeg protivnika Europske unije, i Srbije, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u čiji se politički sustav nalazi pod ozbiljnim pritiskom.

Uređaji poznati kao Long-Range Acoustic Devices (LRAD) službeno se promoviraju kao sredstva za komunikaciju na velikim udaljenostima, međutim ukoliko se upotrebljavaju na bliskoj distanci mogu uzrokovati oštećenje sluha. U brojnim izvještajima navodi se i da izazivaju glavobolje, vrtoglavicu i mučninu. Vlasti u Beogradu su uporno poricale da su zvučni topovi korišteni protiv prosvjednika. Tijekom jednog od najvećih prosvjeda u Srbiji, održanog 15. ožujka, zaglušujuća buka je iznenada proparala glavnu beogradsku aveniju, zbog čega su ljudi instinktivno krenuli tražiti zaklon. Snimke iz više kutova prikazuju kako se poremećaj poput vala širi kroz gusto zbijenu masu, nakon čega prosvjednici u panici bježe.

Oni koji su potražili liječničku pomoć u beogradskim bolnicama žalili su se na mučninu, povraćanje, glavobolju i vrtoglavicu. Zvuk su opisivali kao nalet "kolone motociklista” ili "lokomotive” koja im se približava. Nakon što je u početku odbacio optužbe da su vlasti koristile zvučni top, Vučić je izjavio kako će "u roku od 48 sati biti provedena potpuna istraga, nakon čega će svi odgovorni za ove brutalne izmišljotine i laži odgovarati pred institucijama”. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić također je zanijekao bilo kakvu nezakonitu radnju, tvrdeći da Srbija "nije koristila nikakva ilegalna sredstva, uključujući takozvani zvučni top”.

Mjesec dana nakon prosvjeda, srbijanska obavještajna agencija Bezbednosno-informativna agencija (BIA) objavila je izvješće koje je naručila od ruske Federalne službe sigurnosti (FSB). U njemu se tvrdi da uređaji visokog intenziteta "nisu korišteni tijekom prosvjeda” te da nije bilo masovnog "psihološkog, moralnog i fizičkog utjecaja na ljude”. Prema dokumentima koje su izradili BIA i jedno vladino ministarstvo, testiranja na životinjama provedena su u sklopu istrage pokrenute nakon prosvjeda.

Cilj je bio utvrditi jesu li simptomi koje su opisivali prosvjednici u skladu s učincima zvučnih topova, za koje su srbijanski dužnosnici ranije priznali da ih policija posjeduje. Otprilike dva tjedna nakon prosvjeda, srbijanski i ruski obavještajni stručnjaci okupili su skupinu pasa na ispitnom poligonu BIA-e kako bi procijenili „učinak emitera na biološke objekte”. Psi su odabrani zbog "visoke osjetljivosti na akustične podražaje”.

Životinje su bile izložene dvama LRAD modelima – LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL – koje proizvodi kalifornijska tvrtka Genasys, na udaljenostima od 200, 150, 100, 50 i 25 metara. Tehnički podaci pokazuju da ti uređaji mogu emitirati zvuk jačine do 150 decibela, što odgovara buci mlaznog motora pri polijetanju. Dokumenti također upućuju na to da su testiranja možda provedena bez potrebnih dozvola za pokuse na životinjama.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva… nema saznanja o tome jesu li provedena ispitivanja učinaka uređaja LRAD 100H i LRAD 450XL, kao ni druga ispitivanja djelovanja raznih uređaja na pse”, stoji u dokumentima. „Ovo ministarstvo nikada nije zaprimilo zahtjev za odobrenje provođenja pokusa na životinjama, pa stoga nije donesena nikakva odluka kojom bi se odobrilo predmetno ispitivanje, kao ni slični testovi”, dodaje se.

Srbijanski odvjetnik za ljudska prava Danilo Ćurčić izjavio je da su psi bili "podvrgnuti eksperimentima ili zlostavljanju”, kako je to definirano Zakonom o dobrobiti životinja. Prema njegovim riječima, srpski zakon zahtijeva da se pokusi na životinjama unaprijed prijave i odobre od strane nadležnih tijela, uključujući etičko povjerenstvo, te izričito zabranjuje testiranje "oružja i vojne opreme” na životinjama.

Oporbeni političar Radomir Lazović opisao je testove kao "dio kampanje Aleksandra Vučića kojom se pokušava prikriti uporaba zvučnih topova protiv vlastitih građana na ožujskim prosvjedima”. Tisuće ljudi prošle su godine na vlastitoj koži osjetile snažno djelovanje tog zvučnog oružja”, rekao je.

U svom izvješću o pokusima na psima, FSB je ustvrdio: "Tijekom emitiranja osnovnih i testnih signala, biološki objekti (psi) nisu pokazivali nelagodu niti promjene u ponašanju na ispitivanim udaljenostima. Psi su pregledani tri dana nakon testiranja i nisu pokazivali nikakve promjene zdravstvenog stanja.”

Samo za zaboravne-Beograd ZVUČNI TOP 15.03.2025 pic.twitter.com/ZN2R8zvvm3 — SAMO ČOVEK (@CovekSamo) August 22, 2025