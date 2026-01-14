Šok među diktatorima, Putin im je okrenuo leđa i to zbog jednog prioriteta: Je li došao kraj utjecaju Kremlja?

Dok ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerava svu pažnju na rat u Ukrajini, njegovi ključni saveznici diljem svijeta osjećaju se zanemarenima, pa i izdanima. Od Venezuele i Kube do Sirije i Irana, režimi koji su godinama računali na rusku pomoć sada otkrivaju da Moskva nije tu u najkritičnijim trenucima. U Venezueli dužnosnici sada vide dugogodišnju sigurnosnu suradnju s Rusijom kao "papirnati tigar" – nešto što izgleda impresivno, ali nema stvarne snage. Nakon što je bivši predsjednik Nicolás Maduro uhvaćen i završio u njujorškom zatvoru tijekom američke operacije, vlasti u Caracasu privatno optužuju ruske i kubanske partnere za katastrofalne propuste. Kubanski obavještajci, koji su činili jezgru Madurove osobne zaštite, nisu uspjeli predvidjeti prijetnju unatoč javnim signalima predsjednika Donalda Trumpa o namjeri svrgavanja Madura. Ruski sustavi protuzračne obrane S-300 i Buk-M2 podbacili su u zaštiti zračnog prostora, a ruska tehnička podrška bila je nedostatna. Kibernetička obrana Venezuele, koja se oslanjala na Moskvu, također je kolabirala tijekom američkih napada koji su izazvali masovne nestanke struje, piše Bloomberg.

"Povjerenje između Venezuele, Kube i Rusije potpuno je narušeno", navode izvori upoznati sa situacijom. Madurova nasljednica Delcy Rodríguez sada nema izbora nego prihvatiti američke ponude za suradnju i distancirati se od starih saveznika.

Slična razočaranja vladaju i drugdje. Bašar al-Asad pobjegao je u Moskvu nakon što je ruska vojna podrška presušila. Kuba se suočava s teškom humanitarnom krizom bez ruskog dobročinitelja, a neki strahuju da bi mogla biti "sljedeća domino kockica koja pada". Iran, nakon američkih bombardiranja prošle godine, sada se bori s masovnim domaćim prosvjedima i prijetnjom daljnjih akcija, dok vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ne može računati na duboku rusku pomoć.

Prema izvorima iz Kremlja, odnosi sa SAD-om sada su prioritet Moskvi u odnosu na Venezuelu. Maduroovo uhićenje je "neugodno, ali ne katastrofalno", dok je Iran ozbiljnije pitanje zbog jače vojne suradnje. Ipak, Rusija vjerojatno neće duboko intervenirati zbog ograničenih kapaciteta i fokusa na Ukrajinu.

Putin se još nije javno oglasio o američkim akcijama u Venezueli, a rusko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je samo formalnu izjavu o kršenju međunarodnog prava. Ova ruska nepažnja slabi globalni utjecaj Kremlja i sugerira da je postizanje ciljeva u Ukrajini bez ustupaka apsolutni prioritet. Ova situacija otkriva slabosti ruskog savezništva s autoritarnim režimima, koji sada oklijevaju u jačanju veza s Moskvom usred njene sve veće izolacije.