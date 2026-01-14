Svijet opet pokreće gola sila, a Europa će nastradati u (ne)prijateljskoj vatri između Putina i Trumpa

Nismo u ratu, ali više nismo ni u miru – rekao je njemački kancelar Friedrich Merz 29. rujna 2025. na skupu u Düsseldorfu. Bila je to pomno sročena izjava, koja nije željela otići predaleko i tvrditi da je Europa izravno u ratu s agresivnom Rusijom, i to možda u ratu iz kojeg su se Sjedinjene Američke Države odlučile povući poslije smjene straže u Washingtonu i povratka Donalda Trumpa, nakon jednog mandata predsjednika Joea Bidena. Ali bila je to dovoljno šokantna izjava u smislu da jasno kaže da je prijašnje povijesno razdoblje oslanjanja na pravila međunarodnog poretka završilo i da je zamijenjeno logikom gole sile, logikom “tko jači, taj kvači”, “tko nabije, taj dobije” ili kako se već to kaže u poslovicama koje su nastale iz povijesnih iskustava.
Razdoblje oslanjanja na pravila međunarodnog poretka je završilo, a sigurnost Starog kontinenta je poput broda koji je nekada bio čvrsto vezan, ali su mu popustili konopi, sidro više ne drži pa sad pluta pod udarom jakih vjetrova koji mijenjaju smjer, a pritom nema svoje motore koji bi se dali upaliti i spasiti stvar
Ne plašite vise ovaj narod s vašim izmisljenim ratovima....Nije tribalo stalno potpaljivat vatru oko ruski granica.Nikskva rata nebi bilo.Sad ne triba kukat nismo uspeli Rusiju porazitiš preračunali smo se.Sad smo tu di jesmo... Š
Taj brod o kojem pričate počeo je da propušta mnogo ranije. I to onog trenutka kada je nestao balans između dva pakta, tj bipolarnog sveta. Ovaj brod je uništila ideja hegemonizma Amerike i želja da ona postane drugi Antički Rim. Rusija je stavljena pred svršen čin, a želela je samo jedno da ima sigurne granice, i normalan ekonomski razvoj. Sve ostalo su spinovanja i zapadna propaganda, kako će Rusija napasti Evropu i kako je Rusija naveća pretanja. A ispalo je sasvim nešto drugo, a to je da je istinska pretnja došla sa sasvim druge strane i to od onih koji su se predstavljali kao 'prijatelji'.
Koliko su Nijemaca u zadnjih 10 godina ubili Rusi, koliko Amerikanci, a koliko ih si je samo zabilo Wilkommen nož u leđa?