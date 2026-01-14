Svijet opet pokreće gola sila, a Europa će nastradati u (ne)prijateljskoj vatri između Putina i Trumpa

Nismo u ratu, ali više nismo ni u miru – rekao je njemački kancelar Friedrich Merz 29. rujna 2025. na skupu u Düsseldorfu. Bila je to pomno sročena izjava, koja nije željela otići predaleko i tvrditi da je Europa izravno u ratu s agresivnom Rusijom, i to možda u ratu iz kojeg su se Sjedinjene Američke Države odlučile povući poslije smjene straže u Washingtonu i povratka Donalda Trumpa, nakon jednog mandata predsjednika Joea Bidena. Ali bila je to dovoljno šokantna izjava u smislu da jasno kaže da je prijašnje povijesno razdoblje oslanjanja na pravila međunarodnog poretka završilo i da je zamijenjeno logikom gole sile, logikom “tko jači, taj kvači”, “tko nabije, taj dobije” ili kako se već to kaže u poslovicama koje su nastale iz povijesnih iskustava.