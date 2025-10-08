Politička kriza u Francuskoj, oglasio se Lecornu: Premijer može biti imenovan u sljedećih 48 sati

Francuski vršitelj dužnosti premijera Sebastien Lecornu u srijedu je izjavio da vidi put do formiranja nove vlade, dodajući da je moguće da Francuska dobije novog premijera u sljedećih 48 sati te izbjegne prijevremene izbore. Sebastien Lecornu, peti francuski premijer u posljednje dvije godine, podnio je ostavku u ponedjeljak, samo nekoliko sati nakon što je objavio sastav vlade, koja je time postala najkratkotrajnija administracija u novijoj francuskoj povijesti.

No, na zahtjev predsjednika Emmanuela Macrona, Lecornu je održao daljnje konzultacije s političkim čelnicima od lijevog do desnog centra u nastojanju da smiri krizu i izbjegne prijevremene parlamentarne izbore. "Rekao sam predsjedniku da vjerujem kako situacija dopušta imenovanje premijera u sljedećih 48 sati", rekao je Lecornu za France 2 nakon što je informirao Macrona o svojim razgovorima.

Macron se ovog tjedna suočio s pozivima na ostavku ili održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora, posebno od krajnjih desničara i ljevičara, ali i od nekih iz političkog mainstreama. Lecornu je rekao da su njegovi razgovori s drugim strankama pokazali da u parlamentu postoji većina koja je protiv prijevremenih izbora.

Tržišta su uznemirena zbog političke paralize u drugom najvećem gospodarstvu eurozone, a investitori su već zabrinuti zbog velikog proračunskog deficita. Ipak, francuske dionice i obveznice pokazale su znakove oporavka u srijedu nakon što je Lecornu ujutro izrazio oprezni optimizam u vezi s mogućnošću postizanja dogovora. Nije poznato kada će Macron objaviti svoju odluku.

Lecornu je jasno dao do znanja da neće biti sljedeći premijer. Odbio je nagađati tko bi to mogao biti ili kojoj političkoj orijentaciji bi nova vlada mogla pripadati, naglasivši da je to isključivo na Macronu.