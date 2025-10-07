Francuski sustav u 1990-ima bio uzor Hrvatskoj, a sada je u dubokoj krizi

Francuska je ušla u još dublju političku krizu. Premijer Sébastien Lecornu podnio je u ponedjeljak ostavku nakon što je na funkciji proveo manje od mjesec dana (27 dana), što znači da ulazi u povijest kao premijer s najkraćim mandatom od početka funkcioniranja Pete republike 1958. godine (kako se naziva trenutačni politički sustav u Francuskoj).



