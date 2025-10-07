Naši Portali
POLITIČKA KRIZA U FRANCUSKOJ

Francuski sustav u 1990-ima bio uzor Hrvatskoj, a sada je u dubokoj krizi

Autor
Dino Brumec
07.10.2025.
u 18:16

Macronove mogućnosti sada su prilično sužene, može imenovati novog premijera, raspustiti skupštinu ili pak sam dati ostavku

Francuska je ušla u još dublju političku krizu. Premijer Sébastien Lecornu podnio je u ponedjeljak ostavku nakon što je na funkciji proveo manje od mjesec dana (27 dana), što znači da ulazi u povijest kao premijer s najkraćim mandatom od početka funkcioniranja Pete republike 1958. godine (kako se naziva trenutačni politički sustav u Francuskoj).

Avatar octopuss
octopuss
18:49 07.10.2025.

Očekivano. Macron luta po Europi i sa svojim globalističkim prijateljima raspravlja o ratu protiv Rusije dok mu se kod kuće raspada vlada. Ništa ne vrijedi dok se ne provedu izbori i Nacionalna Fronta ne dođe na vlast.

