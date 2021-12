Političarka koju nije zaustavio ego, a ni ženstvenost

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel održala je svijetu politike i lekciju o dostojanstvu žene. Ne samo da svoj mandat završava kao superuspješna političarka, godinama na samom vrhu liste najmoćnijih žena svijeta, u čijoj besprijekornoj karijeri nema ni jednog jedinog skandala, već je upravo ona političarka koje svoj spol uspjela učiniti posve nevažnim u poslu koji je obavljala.

"Mama Merkel sako"

Naravno, mnogo toga proizlazi direktno iz njezina karaktera i osobnosti, ali tijekom cijelog mandata čvrsto se držala osnovnog pravila da je ona profesionalac koji radi dodijeljeni joj posao najbolje što može, a sve ostalo iz svog života držala je u strogoj sjeni svoje javne funkcije. Najbolji dokaz tome njezina je pojavnost. U svijetu mode odavno mnogi s podsmijehom spominju 'mama Merkel sako', ali riječ je o službenoj odjeći, zamalo pa uniformi žene koja je doslovno drmala Europom i svijetom, a ne svojim Instagram profilom na kojem se željela svidjeti svima.

Foto: Tobias Hase/DPA/PIXSELL Merkel sa suprugom Joachimom Sauerom na otvorenju Bayreuth Festivala 2017. godine

Kada se "film" odvrti do njezinih početaka, jasno je da je u jednom trenutku angažirala nekog modnog stručnjaka, kao i to da mu je rekla da u odjeći u kojoj ujutro izađe iz kuće mora biti do kasno u noć te da odjeća mora u prvom redu biti funkcionalna i neupadljiva.

Kao spasonosno rješenje taj je stručnjak, a, znakovito, ni njegovo ime nije iscurilo u javnost, ponudio odijela, jednostavnih hlača i sakoa koji prikrivaju "strateška" mjesta na kojima bivše kancelarke ima previše. Možda je Merkel u svojim odijelima ponekad i bila dosadno odjevena, ali zasigurno nikada nije bila neprikladno ili ne daj Bože vulgarno. Baš zbog toga, svijet modne kritike svojedobno je zamalo ostao bez 95 posto svojih članova, koji su hvatali zadnji dah kada se kancelarka u pratnji supruga na premijeri opere pojavila u večernjoj haljini opasno dubokog dekoltea. Kako je riječ o ženi koja i na tom polju ima što reći, i to je bila lekcija iz učinkovitosti.

Modne eskapade političarki

Do dana njezina odlaska s trona svijet se nagledao političarki (i političara) koje su u datom trenutku, opčinjeni vlastitom slikom u javnosti i opijeni moći, željele biti zvijezde i to najveće na svijetu. Tada obično kreću modne eskapade nespojive s poslom koji ti ljudi rade, a koje svi mi ostali plaćamo. Merkel je svoj ego te vrste, ako ga uopće ima, držala na uzdi i zato će je svijet pamtiti kao sposobnu, a ne dobro ili loše odjevenu ženu.