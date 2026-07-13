VIDEO Ovako je Macron dočekao Plenkovića, kamere zabilježile njihov srdačan susret

Premijer Andrej Plenković doputovao je u Pariz, gdje sudjeluje na sastanku Koalicije voljnih, a njegov dolazak obilježio je srdačan susret s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Dvojica čelnika pozdravila su se uz široke osmijehe, čvrst stisak ruke i prijateljski zagrljaj, što nije promaknulo okupljenim kamerama.

Macron dočekao Plenkovića u Parizu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U francuskoj prijestolnici okupili su se čelnici dvadesetak europskih i savezničkih država kako bi razgovarali o daljnjoj potpori Ukrajini i sigurnosnoj situaciji u Europi. Na sastanku se očekuje oko 25 predsjednika i premijera, među kojima su njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Koaliciju voljnih do sada je podržalo 37 država, a posljednje su joj se pridružile Moldavija i Sjeverna Makedonija.

Među glavnim temama razgovora bit će nastavak vojne i financijske pomoći Ukrajini, jačanje proizvodnje i isporuke naoružanja, suzbijanje ruske takozvane 'flote u sjeni' te sigurnosna jamstva za razdoblje nakon završetka rata.

Prije početka sastanka Plenković je posjetio i 22 pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko koji će sudjelovati na vojnom mimohodu na Champs-Élyséesu povodom francuskog nacionalnog praznika. Hrvatski specijalci na paradi sudjeluju nakon što predsjednik Zoran Milanović nije dao suglasnost za odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Premijer je tom prilikom istaknuo da sudjelovanje hrvatskih specijalaca potvrđuje strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske te pripadnost Hrvatske zapadnom krugu država.