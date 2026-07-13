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SASTANAK KOALICIJE VOLJNIH

VIDEO Ovako je Macron dočekao Plenkovića, kamere zabilježile njihov srdačan susret

President Macron Welcomes European Leaders At The Coalition Of The Willing Summit - Paris
Foto: Blondet Eliot/ABACA/ABACA
1/10
VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 18:24

Dvojica čelnika pozdravila su se uz široke osmijehe, čvrst stisak ruke i prijateljski zagrljaj, što nije promaknulo okupljenim kamerama

Premijer Andrej Plenković doputovao je u Pariz, gdje sudjeluje na sastanku Koalicije voljnih, a njegov dolazak obilježio je srdačan susret s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Dvojica čelnika pozdravila su se uz široke osmijehe, čvrst stisak ruke i prijateljski zagrljaj, što nije promaknulo okupljenim kamerama.

Macron dočekao Plenkovića u Parizu

U francuskoj prijestolnici okupili su se čelnici dvadesetak europskih i savezničkih država kako bi razgovarali o daljnjoj potpori Ukrajini i sigurnosnoj situaciji u Europi. Na sastanku se očekuje oko 25 predsjednika i premijera, među kojima su njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Koaliciju voljnih do sada je podržalo 37 država, a posljednje su joj se pridružile Moldavija i Sjeverna Makedonija.

Među glavnim temama razgovora bit će nastavak vojne i financijske pomoći Ukrajini, jačanje proizvodnje i isporuke naoružanja, suzbijanje ruske takozvane 'flote u sjeni' te sigurnosna jamstva za razdoblje nakon završetka rata.

Prije početka sastanka Plenković je posjetio i 22 pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko koji će sudjelovati na vojnom mimohodu na Champs-Élyséesu povodom francuskog nacionalnog praznika. Hrvatski specijalci na paradi sudjeluju nakon što predsjednik Zoran Milanović nije dao suglasnost za odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Premijer je tom prilikom istaknuo da sudjelovanje hrvatskih specijalaca potvrđuje strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske te pripadnost Hrvatske zapadnom krugu država.
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Ključne riječi
Pariz Plenković Macron

Komentara 9

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KR
Krug
19:12 13.07.2026.

a kako je pozdravio Vučića? jel i njega zagrlio? ipak je njemu prodao bolje Rafale

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
19:03 13.07.2026.

kako je anemični objasnio da je doveo grupu 'cajaca umjesto vojnika? pitam za frenda...

BL
blaz18
18:54 13.07.2026.

Tak se to radi,bradvicasti mogu samo roktati

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