Poliklinika Medikol: 'Tužbe protiv zastupnice i političarke Kekin nisu SLAPP tužbe'

Nakon što su iz političke platforme Možemo ponovno ustvrdili da su građanske tužbe koje je Poliklinika Medikol podnijela protiv saborske zastupnice Ivane Kekin primjer tzv. SLAPP tužbi, iz te privatne zdravstvene ustanove odbacuju takve tvrdnje te poručuju da je riječ o neutemeljenim i netočnim interpretacijama. U priopćenju navode kako su se na podizanje građanskih tužbi odlučili jer, kao privatna tvrtka, nemaju drugi pravni mehanizam kojim bi reagirali na, kako tvrde, opetovano iznošenje neistinitih tvrdnji od strane saborske zastupnice, koja pritom uživa zastupnički imunitet.

"Građanske tužbe su jedini način da Poliklinika Medikol, kao privatna tvrtka, zastupnicu Ivanu Kekin, zaštićenu imunitetom, upozori na neargumentirano prozivanje, nakon što je opetovano u javnom prostoru manipulirala i iznosila neistine i nakon što smo je u tome višekratno ispravljali. No ona netočnom karakterizacijom građanskih tužbi kao SLAPP tužbi nastavlja manipulirati te ponavljati stare neistine i iznositi nove."

Iz Medikola ističu i kako se institut zaštite od SLAPP tužbi ne može primijeniti na slučaj saborske zastupnice, pozivajući se na svrhu zakonskog okvira kojim se uređuje zaštita osoba uključenih u javno djelovanje. "Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje donesen je s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika, civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Ivana Kekin nije ništa od navedenoga, već je političarka i saborska zastupnica zaštićena saborskim imunitetom, koja zahvaljujući privilegiranoj političkoj funkciji uživa i značajnu medijsku vidljivost."

Dodaju kako su tužbe podnesene isključivo radi zaštite časti i ugleda ustanove te odbacuju tvrdnje da je riječ o pokušaju ograničavanja javnog djelovanja političkih aktera. Naglašavaju i da su odštetni zahtjevi određeni u skladu s dosadašnjom sudskom praksom u predmetima koji se odnose na neimovinsku štetu zbog povrede ugleda. "Stoga tužbe koje je Poliklinika Medikol podnijela protiv zastupnice Kekin zbog sustavnog i kontinuiranog iznošenja neistina, a s ciljem zaštite ugleda, ne mogu biti i nisu SLAPP tužbe, kako to pogrešno i netočno tvrde Ivana Kekin i ostali u političkoj platformi Možemo. Pritom, financijski iznosi u tužbama postavljeni su sukladno sudskoj praksi za neimovinsku štetu zbog narušavanja časti i ugleda."

Iz Poliklinike Medikol poručuju kako nisu dio političkih sukoba niti predizbornih aktivnosti te smatraju da se njihovu ustanovu u javnosti neopravdano i kontinuirano dovodi u negativan kontekst. Ističu da će i dalje prioritet biti pružanje zdravstvene skrbi pacijentima te zaštita zaposlenika od, kako navode, neistinitih optužbi. "Još jednom ponavljamo da Poliklinika Medikol nije dio političke kampanje i da je presedan u javnosti da se u tolikom kontinuitetu difamira privatnu tvrtku. Poliklinika Medikol ostaje fokusirana na dobrobit pacijenata i pružanje vrhunske medicinske usluge te na zaštitu svojih zaposlenika od obmanjujućih i lažnih tvrdnji zastupnice Kekin, koju pozivamo da prestane nepotrebno unositi nemir među najugroženije onkološke pacijente."