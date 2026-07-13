Što će biti ako Zalužni doista postane ukrajinski Eisenhower

Valerij Zalužni, prijašnji zapovjednik ukrajinske vojske, a danas veleposlanik Ukrajine u Velikoj Britaniji, napisao je u The Telegraphu kolumnu u kojoj kaže da su u krivu zapadni analitičari i političari koji tvrde kako je Rusija zapravo izgubila u ratu s Ukrajinom zbog uspješnih ukrajinskih udara po ruskoj infrastrukturi, logistici, pa i činjenici da Rusi ovog ljeta jako teško drže zauzete položaje, a ponegdje se i povlače. Obrazlaže to time što je Rusija daleko veća zemlja s ogromnim ljudskim resursima koji joj omogućuju da izdvaja velike vojne snage za osvajanje nekog područja. Međutim, pretvaranje ovog rata u tehnološku bitku sprečava odlučujući strateški udar bilo koje od vojski koji bi joj donio konačnu pobjedu na terenu, kaže Zalužni. Umjesto toga, pobjedu će odnijeti ona strana čije će društvo moći izdržati sve što rat nosi, ljudske žrtve, ekonomske nedaće, sve druge vrste stresa u ratnim okolnostima. Tko izdrži dulje, odnijet će pobjedu, smatra nekadašnji zapovjednik ukrajinske vojske. Bilo bi jako opasno, misli on, smatrati kako je Rusija izgubila rat gledajući samo na pojedinačne uspjehe Ukrajine a da se ne sagleda šira slika. Ukrajina u tom ratu iscrpljivanja jako ovisi o zapadnoj pomoći, za koju nije sigurno koliko može trajati, a sigurno ne može trajati vječno, smatra Zalužni, kao što je vidljivo da ni NATO nije opremljen za sukob 21. stoljeća.
U kolumni koju je napisao za londonski The Telegraph Valerij Zalužni napisao je i rečenicu koja signalizira što bi se moglo dogoditi ako doista izađe na izbore i pobijedi Volodimira Zelenskog
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Kako je moguće da se Hrvatskoj uključio senzor u lopti, a Engleskoj nije? Stiglo je novo objašnjenje
Poznata Hrvatica danas prodaje voće na štandu: 'Od Zagreba sam otkupila stan, ali onda su krenuli problemi...'
Hrvatska potonula na europskom tržištu nekretnina: 'Kupci više ne mogu pratiti cijene, a prodavatelji ne popuštaju'
Želite prijaviti greške?
SDP i Možemo na idućim izborima ne računaju na njih: Ipak, jednu iznimku bi mogli napraviti
Dvostruki kriteriji s Pantovčaka razaraju ionako krhko povjerenje građana
Još iz kategorije
Dvostruki kriteriji s Pantovčaka razaraju ionako krhko povjerenje građana
Ovdje se ne radi o pravnoj praznini, već o čistom nedostatku političke volje i kroničnom strahu od otvaranja Pandorine kutije obavještajnog podzemlja
Bez hrvatskog glasa nema pomaka u pregovorima o proširenju EU
Hrvatska je i prije 19 mjeseci bila jedina država članica koja nije bila spremna podržati zatvaranje Poglavlja 31 s Podgoricom
Razotkrivanje u Ankari i Trumpovo prihvaćanje nove realnosti
Europljani se pripremaju za "život bez Amerike" i već su pokrenuli mehanizme za uspostavu obrambene, tehnološke i financijske neovisnosti, svjesni da se Trumpu više ne može vjerovati
Zašto HAVC s milijun eura maže vrat 'Svadbi 2', a neće pomoći filmu 'Vukovar'?
Hrvatsko-srpska 'Svadba' zaradila je oko 14 milijuna eura, debela je to guska, a Sedlarov 'Vukovar' dobio je tek 6 tisuća eura da 'popravi' scenarij!? Kakva je to poruka?
Priručnik za političare: budi Cezar, glumi Asterixa
Najveća inovacija suvremenog desnog populizma: status žrtve pretvoren je u jedan od najkorisnijih i najučinkovitijih političkih resursa
Dobitnici NATO-ova summita: Turska, Ukrajina, NATO-ov Infantino, sâm Trump. Među gubitnicima: Rusija, Izrael, Grčka… Hrvatska i tu i tamo
Gorko-slatko 'sljubljivanje' saveznika u Ankari
Nova politička diverzija na hrvatskoj ljevici: Tko uporno pokušava Hajdaša Dončića zamijeniti Milanovićem?
Dokle god u SDP-u budu sanjarili o mesiji s Pantovčaka i rušili čovjeka kojega su sami izabrali, dotle će biti samo statisti u Plenkovićevoj eri
Dronovi su noćna mora za sve koji se 'late mača'. I vode ratove u pat-poziciju
Dronovi svaki rat vode u pat poziciju. No, to ne znači da bi mogli i donijeti mir. Velikim silama gordost nikad neće dozvoliti da prihvate realnost.
Naši mladi koji pisanje prepuštaju strojevima odrekli su se razmišljanja
Zaboravili smo zašto se piše esej na maturi, a on se piše kao podsjetnik na svrhu pisanja uopće: čovjek, da bi bio misleće biće, različite činjenice, doživljaje i koncepte slaže u glavi u suvislu cjelinu; tu cjelinu pretvara u rečenice i priopćava drugima kako bi ostvario svrhu svojeg života; pisani trag te djelatnosti dokaz je njegove ljudskosti.
Japanski i španjolski znanstvenici demantirali Thompsona: Nije istina da nitko ne ide ulijevo na križanju staze!
Bilo bi zanimljivo istražiti i skretanja naših političara, te debelo zaštićene vrste preletača, koji pokazuju neobične obrasce ponašanja. Boška Ban, na primjer...