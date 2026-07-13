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Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Što će biti ako Zalužni doista postane ukrajinski Eisenhower

13.07.2026. u 18:40

U kolumni koju je napisao za londonski The Telegraph Valerij Zalužni napisao je i rečenicu koja signalizira što bi se moglo dogoditi ako doista izađe na izbore i pobijedi Volodimira Zelenskog

Valerij Zalužni, prijašnji zapovjednik ukrajinske vojske, a danas veleposlanik Ukrajine u Velikoj Britaniji, napisao je u The Telegraphu kolumnu u kojoj kaže da su u krivu zapadni analitičari i političari koji tvrde kako je Rusija zapravo izgubila u ratu s Ukrajinom zbog uspješnih ukrajinskih udara po ruskoj infrastrukturi, logistici, pa i činjenici da Rusi ovog ljeta jako teško drže zauzete položaje, a ponegdje se i povlače. Obrazlaže to time što je Rusija daleko veća zemlja s ogromnim ljudskim resursima koji joj omogućuju da izdvaja velike vojne snage za osvajanje nekog područja. Međutim, pretvaranje ovog rata u tehnološku bitku sprečava odlučujući strateški udar bilo koje od vojski koji bi joj donio konačnu pobjedu na terenu, kaže Zalužni. Umjesto toga, pobjedu će odnijeti ona strana čije će društvo moći izdržati sve što rat nosi, ljudske žrtve, ekonomske nedaće, sve druge vrste stresa u ratnim okolnostima. Tko izdrži dulje, odnijet će pobjedu, smatra nekadašnji zapovjednik ukrajinske vojske. Bilo bi jako opasno, misli on, smatrati kako je Rusija izgubila rat gledajući samo na pojedinačne uspjehe Ukrajine a da se ne sagleda šira slika. Ukrajina u tom ratu iscrpljivanja jako ovisi o zapadnoj pomoći, za koju nije sigurno koliko može trajati, a sigurno ne može trajati vječno, smatra Zalužni, kao što je vidljivo da ni NATO nije opremljen za sukob 21. stoljeća.

Ključne riječi
Valerij Žaluznij Volodimir Zelenski Ukrajina

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