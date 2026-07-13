Pročitajte što svjetski mediji pišu o Biliću, Englezi su zapamtili kada im se smijao u jednoj izjavi

Kao što se i posljednjih dana najavljivalo po medijima, Slaven Bilić je (57) i službeno je novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Iskusni stručnjak vraća se izborničkoj funkciji nakon više od 14 godina, poslije točno 5.137 dana. Podsjetimo, njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine, Bilić je u tom periodu Hrvatsku vodio u 65 susreta ostvarivši 42 pobjede, 15 remija i osam poraza.

Posebno ga se dobro sjećaju u engleskim medijima pošto su Vatreni od ukupno tri pobjede nad Englezima dvije ostvarili pod Bilićevim kormilom u kvalifikacijama za Euro 2008. na koji se Englezi nisu uspjeli plasirati.

- Kažu da se nikad ne treba vraćati na staro, ali Bilić se čini kao dobar izbor za Hrvatsku - objavio je Guardian, prisjetivši se i Bilićeve izjave nakon pobjede 3:2 na Wembleyju nakon što su mu rekli kako nijedan Hrvat ne bi zaigrao za Tri lava:

- Smijao nam se i rekao: 'Ja imam Modrića'. Zaista ga je imao.

- Hrvatska potvrdila povratak Slavena Bilića: Bivši trener West Hama završio dvogodišnju stanku - napisao je Goal.

Španjolski AS najveću je veću pažnju posvetio Luki Modriću kao donedavnom članu Reala za kojeg se još uvijek ne zna odlazi li u reprezentativnu mirovinu.

- Bilić, hrvatski izbornik: Volio bih da Modrić ostane.

- Bivša zvijezda Bundeslige preuzima Hrvatsku - napisali su iz Bilda, dodavši kako se stari znanac vraća na klupu Hrvatske nakon 14 godina vrlo uspješnog razdoblja njegovog prethodnika Zlatka Dalića.