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kraljevska obitelj

Vidjeli se nakon 4 godine: Cure prvi detalji susreta obitelji princa Harryja s kraljem i kraljicom

Foto: REUTERS
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VL
Autor
Vecernji.hr
13.07.2026.
u 18:35

Susret je održan u petak 10. srpnja, uz prisutnost kraljice Camille, a protekao je u opuštenoj atmosferi te je trajao nešto više od sat vremena

Posjet princa Harryja Ujedinjenom Kraljevstvu privukao je veliku pozornost javnosti, a u središtu interesa našao se susret njegove obitelji s ocem, kraljem Charlesom. Princ Harry se u Velikoj Britaniji susreo sa suprugom Meghan Markle i njihovom djecom, princem Archiejem i princezom Lilibet, a jedan od ključnih trenutaka posjeta bio je privatan obiteljski susret u Highgrove Houseu, kraljevoj rezidenciji u Gloucestershireu.

Susret je održan u petak 10. srpnja, uz prisutnost kraljice Camille, a protekao je u opuštenoj atmosferi te je trajao nešto više od sat vremena. Okupljanje je imalo dodatnu težinu zbog obiteljskog konteksta. Princ Archie i princeza Lilibet, koji žive u Kaliforniji, posljednji su put vidjeli djeda 2022. godine, tijekom obilježavanja platinastog jubileja kraljice Elizabete II.

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Meghan Markle od tada nije sudjelovala u susretima s kraljem Charlesom, a odnos između kralja i njegova mlađeg sina posljednjih godina bio je opterećen napetostima, pa se ovaj susret tumači kao još jedan korak prema mogućem poboljšanju odnosa.
Nakon privatnog druženja princ Harry nastavio je s ranije planiranim obvezama. 

Inače, vojvoda od Sussexa je u Veliku Britaniju stigao u petodnevni posjet tijekom kojeg sudjeluje u humanitarnim događanjima.
Tijekom njegova boravka okončan je i višegodišnji pravni spor protiv britanskih izdavača zbog povrede privatnosti, koji je princ izgubio. Prije dolaska u zemlju Harry je također imao nesuglasice s Buckinghamskom palačom oko pitanja sigurnosnih mjera i smještaja tijekom boravka. 

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Ključne riječi
Princ Harry kraljevska obitelj showbiz

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