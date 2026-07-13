Trump želi kontrolirati Hormuški tjesnac, Iran odgovorio: 'Plamen će zahvatiti sve zemlje...'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države ponovno uspostaviti pomorsku blokadu Irana te preuzeti ulogu 'čuvara Hormuškog tjesnaca', jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca kroz koji prolazi oko 20 posto globalnog izvoza nafte i plina, javlja Al Jazeera.

Trump je svoju odluku objavio u intervjuu za Fox News te na društvenoj mreži Truth Social, nedugo nakon novog vala međusobnih napada između SAD-a i Irana. Prema navodima Teherana, iranske snage ponovno su gađale američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Omanu i Jordanu, dok su američke snage izvele napade na više lučkih gradova duž iranske obale. 'Ponovno uvodimo iransku blokadu, tako nazvanu jer će zaustavljati isključivo iranske brodove ili njihove kupce pri ulasku i izlasku', napisao je Trump.

Dodao je kako će SAD od sada biti poznat kao 'anđeo čuvar Hormuškog tjesnaca. ', ali da će, kako bi pokrio troškove osiguravanja sigurnosti u toj strateški važnoj pomorskoj zoni, naplaćivati naknadu u visini od 20 posto vrijednosti svakog tereta koji prolazi tjesnacem. 'Proces započinje odmah', poručio je američki predsjednik.

Teheran je više puta odbacio mogućnost da SAD preuzme kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Glasnogovornik iranskog Združenogvojnog stožera Khatam al-Anbiya upozorio je da Iran neće dopustiti američko miješanje u upravljanje tim strateški važnim pomorskim prolazom. Poručio je da će iranske oružane snage snažno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja prolaska trgovačkih brodova i naftnih tankera izvan plovnih ruta koje priznaje Iran. Istodobno je upozorio regionalne države da bi svaka logistička ili vojna potpora američkim snagama bila smatrana činom rata protiv iranskog suvereniteta. 'Ako se rat proširi, njegov plamen zahvatit će sve zemlje u regiji', poručio je. Iako obje strane i dalje ističu da žele izbjeći potpuni rat, najnovija razmjena napada dodatno povećava napetosti na Bliskom istoku.