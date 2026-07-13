Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'PROCES POČINJE ODMAH'

Trump želi kontrolirati Hormuški tjesnac, Iran odgovorio: 'Plamen će zahvatiti sve zemlje...'

Foto: REUTERS
1/6
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.07.2026.
u 17:20

Trump je svoju odluku objavio u intervjuu za Fox News te na društvenoj mreži Truth Social, nedugo nakon novog vala međusobnih napada između SAD-a i Irana.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države ponovno uspostaviti pomorsku blokadu Irana te preuzeti ulogu 'čuvara Hormuškog tjesnaca', jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca kroz koji prolazi oko 20 posto globalnog izvoza nafte i plina, javlja Al Jazeera.

Trump je svoju odluku objavio u intervjuu za Fox News te na društvenoj mreži Truth Social, nedugo nakon novog vala međusobnih napada između SAD-a i Irana. Prema navodima Teherana, iranske snage ponovno su gađale američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Omanu i Jordanu, dok su američke snage izvele napade na više lučkih gradova duž iranske obale. 'Ponovno uvodimo iransku blokadu, tako nazvanu jer će zaustavljati isključivo iranske brodove ili njihove kupce pri ulasku i izlasku',  napisao je Trump.

Dodao je kako će SAD od sada biti poznat kao 'anđeo čuvar Hormuškog tjesnaca. ', ali da će, kako bi pokrio troškove osiguravanja sigurnosti u toj strateški važnoj pomorskoj zoni, naplaćivati naknadu u visini od 20 posto vrijednosti svakog tereta koji prolazi tjesnacem. 'Proces započinje odmah', poručio je američki predsjednik.

Teheran je više puta odbacio mogućnost da SAD preuzme kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Glasnogovornik iranskog Združenogvojnog stožera Khatam al-Anbiya upozorio je da Iran neće dopustiti američko miješanje u upravljanje tim strateški važnim pomorskim prolazom. Poručio je da će iranske oružane snage snažno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja prolaska trgovačkih brodova i naftnih tankera izvan plovnih ruta koje priznaje Iran. Istodobno je upozorio regionalne države da bi svaka logistička ili vojna potpora američkim snagama bila smatrana činom rata protiv iranskog suvereniteta. 'Ako se rat proširi, njegov plamen zahvatit će sve zemlje u regiji', poručio je. Iako obje strane i dalje ističu da žele izbjeći potpuni rat, najnovija razmjena napada dodatno povećava napetosti na Bliskom istoku
Velik korak za Split: Probijen tunel Kozjak koji će promijeniti prometnu sliku grada
Ključne riječi
Iran Donald Trump Hormuški tjesnac

Komentara 20

Pogledaj Sve
KX
KradomiceKradeze_X
17:44 13.07.2026.

Svjetski reket br. 1 više nije Sinner. Sad je to narančasti monstrum.

Avatar loka
loka
18:04 13.07.2026.

Nikad nije bio normalan🙄👎

PA
PapezJanez
18:07 13.07.2026.

Ajatolah Trump

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!