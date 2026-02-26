Ukrajina sklapa obrambeni blok s Danskom, Finskom i Latvijom: 800 milijuna eura za dronove i robotiku

Četiri ukrajinske obrambene tvrtke potpisale su partnerske sporazume s tvrtkama iz Danske, Finske i Latvije u okviru zajedničke proizvodne inicijative "Izgradimo s Ukrajinom", rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. „Proširujemo zajedničku proizvodnju dronova za obranu od ruskih napada danas i za obranu i odvraćanje u budućnosti. Ove zajedničke proizvodne inicijative 'Izgradimo s Ukrajinom' pomažu u postavljanju temelja za istinski samodostatnu europsku obrambenu industrijsku bazu koja će ojačati našu zajedničku sigurnost u budućnosti“, objavio je Zelenski u objavi na X 25. veljače.
