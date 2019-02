Policija u 9 sati ušla u kuću Dominićevih, pretres je u tijeku

U 9 sati u kuću obitelji Dominić u Palovcu ušla je policija. Pretres je u tijeku, a policajci su ušli i u gospodarske prostorije iza kuće. Policija je prije toga tražila mještane koji će biti svjedoci prilikom pretresa.

Protiv Smiljane Srnec (45), podsjetimo, pokrenuta je istraga, a tužiteljstvo je sumnjiči da je u ljeto 2000. godine u obiteljskoj kući u Palovcu usmrtila svoju sestru Jasminu Dominić (23), čije je tijelo tek prošle subote pronađeno u škrinji koja se nalazila u kući.

Pogledajte video policije na posjedu:

Smiljanu Srnec terete da je sestru usmrtila zadavši joj dva ili više snažnih udaraca tvrdim predmetom po glavi.

– Time joj je nanijela višestruke prijelome glave, što je bio uzrok smrti. Istraga će se nastaviti nakon pravomoćnosti rješenja o provođenju istrage. Okrivljenica i njezin odvjetnik imaju pravo žalbe pa treba prvo riješiti pitanje žalbe, a nakon toga se može nastaviti s provođenjem istrage, odnosno konkretnim ispitivanjem svjedoka i provođenjem drugih istražnih radnji – rekao je Darko Galić, zamjenik državnog odvjetnika.

Dragutin Sabol, ujak ubijene Jasmine Dominić, rekao nam je kako sa sestrom Katarinom, majkom ubijene, ne razgovara od 2005. upravo zbog Jasmininog nestanka.

- Nikaj se nije poduzimalo, Jasmine nije bilo i rasrdio sam se zašto nitko ništa ne zna. Od tada sestra i ja nismo u kontaktu. Nisam mogao shvatiti da je pet godina čekala da prijavi nestanak kćeri, to me strašno mučilo. Muka mi je bila od svega i nismo razgovarali. Ovo što je Smiljana uhićena, sad me više i nije toliko iznenadilo, bilo mi je jasno što se događa. Vidjet ćemo što će doći van – rekao nam je Dragutin Sabol.