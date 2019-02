Potraga za oružjem: Ako su i pomogli Smiljani, njezina majka i djeca za to ne mogu odgovarati

Smiljana Srnec (45) više nije osumnjičenica, nego okrivljenica. Protiv nje je pokrenuta istraga, a njezina obrana ima rok od osam dana za žalbu o kojoj će odlučivati izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Varaždinu. Moguće je i da će se njezina obrana žaliti i na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Tužiteljstvo je sumnjiči da je u ljeto 2000. godine u obiteljskoj kući u Palovcu usmrtila svoju sestru Jasminu Dominić (23) zadavši joj dva ili više snažnih udaraca tvrdim predmetom po glavi.

Višestruki prijelomi glave

– Time joj je nanijela višestruke prijelome glave, što je bio uzrok smrti. Istraga će se nastaviti nakon pravomoćnosti rješenja o provođenju istrage. Okrivljenica i njezin odvjetnik imaju pravo žalbe pa treba prvo riješiti pitanje žalbe, a nakon toga se može nastaviti s provođenjem istrage, odnosno konkretnim ispitivanjem svjedoka i provođenjem drugih istražnih radnji – rekao je Darko Galić, zamjenik državnog odvjetnika.

Drugim riječima, kao što je uobičajena praksa u ovakvim situacijama, potencijalne svjedoke ne može se ispitivati dok rješenje o istrazi ne postane pravomoćno. Isto tako ne mogu se provoditi ni eventualna vještačenja, bilo osumnjičenice, bilo izuzetih dokaza nađenih u obiteljskoj kući tijekom očevida.

>>Pogreb Jasmine Dominić

U slučaju koji je šokirao Hrvatsku ima još mnogo nepoznanica, a jučer se pojavila informacija da će policija u potrazi za predmetom kojim je Jasmina Dominić ubijena pretražiti gospodarske objekte u dvorištu obitelji Dominić. No ta informacija nije potvrđena, a u PU međimurskoj kažu da ne mogu davati izjave o slučaju, odnosno o radnjama koje provode ili će ih tek provoditi.

Čak i da policija napravi pretragu, pitanje je može li se predmet kojim je Jasmina Dominić izudarana po glavi naći nakon 19 godina. Sada je potvrđeno da je ubijena tvrdim predmetom, a to može biti svašta, od drvene letve do sjekire. Moguće je da je Smiljana Srnec predmet kojim je zatukla sestru negdje sakrila, no isto tako moguće je i da ga je uništila. No čak i da policija nađe taj predmet, pitanje je hoće li na njemu naći biološke tragove poput otisaka prstiju, DNK ili tragova krvi te, ako i nađe biološke tragove, hoće li oni biti iskoristivi u slaganju kockica mozaika strašnog zločina.

Dodatni problem za tužiteljstvo u ovoj priči moglo bi biti sve ono što se događalo nakon ubojstva, odnosno tko je za njega znao, a nije ga prijavio. Za ubojstvo su eventualno mogli znati članovi obitelji, no oni prema zakonu ne mogu odgovarati.

Vrijedi za sve ukućane

– To bi spadalo u pomaganje počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela, a prema zakonu, svi oni koji su u bračnoj, izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici s osobom koja je počinila neprijavljeno djelo ili su joj krvni srodnici u prvoj liniji, nisu počinili kazneno djelo. Drugim riječima, svi koji žive u toj kući bliski su srodnici i nisu počinili kazneno djelo ako su znali što je učinjeno, a to nisu prijavili. I zakonski za to ne mogu odgovarati – kaže odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Ta bi činjenica, po njemu, mogla otežati posao tužiteljstvu koje, kako sada stvari stoje, nema ni svjedoke, ni priznanje, a ni motiv ubojstva. Svi ti detalji vjerojatno će se raspetljavati tijekom istrage, a ovisno o pronađenim dokazima, moguće je i da se djelo prekvalificira u teže. Ubojstvo koje je šokiralo Hrvatsku šokiralo je i prijatelje Jasmine Dominić, koji je se sjećaju kao drage i vrijedne djevojke.

– Pamtim je najviše po vedrini i dobrom raspoloženju, upornosti i savjesnosti. Voljela je prirodne predmete, biologiju i kemiju, u tome je bila jako dobra. Bila je pedantna u svemu što je radila. Uvijek spremna pomoći. O obiteljskom životu i simpatijama ili zaljubljenosti nije puno govorila. O tome stvarno ne znam gotovo ništa. Nije se žalila ni na što posebno – kaže Jasminina prijateljica iz srednje škole.

