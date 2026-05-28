Optužena nije dovedena na raspravu jer se sudski nalog od suda do Remetinca negdje – zagubio

Svakakvih razloga ima za odgodu sudskih rasprava, no ono zbog čega je odgođena rasprava Sonji Hranjec (36), kojoj se sudi na zagrebačkom Županijskom sudu zbog optužbi da je ubila Vedrana Gračana lani u zagrebačkom centru Medika, spada u one koji su pomalo neuobičajeni. Naime, ona nije dovedena iz Remetinca, jer je sudski nalog za njezino dovođenje na raspravu iz istražnog zatvora na sud, negdje zapeo. Gdje i zbog čega točno, nije utvrđeno. No kako je ispalo, čak i da je optužena dovedena, rasprava se ne bi održala onako kako je sud zamislio: dvije vještakinje su se ispričale, kazavši da ne mogu doći na zakazano ročište zbog ranije preuzetih obveza, a nije se pojavio ni jedan od dvojice pozvanih svjedoka, za kojeg dostava poziva nije bila uredna. Svjedok koji se na sudu pojavio, uzalud je dolazio, a rasprava je zbog svega navedenog odgođena do sredine lipnja.

Suđenje Sonji Hranjec počelo je početkom travnja, a ona je tada zanijekala krivnju. Optužnica protiv nje podignuta je u siječnju ove godine, a tužiteljstvo je tereti da je 27. srpnja 2025. u 13.20 ušla u Gračanovu sobu držeći nož dužine oštrice 20 centimetara i širine četiri centimetra. Tereti ju se da ga je prvo ubola u prednju lijevu stranu prsnog koša, pa u leđa, zatim u lijevu stranu vrata i u desnu nadlakticu. Potom ga je porezala po čelu i lijevoj uški. U 13.27 Hranjec je nazvala 192, tražeći policiju da hitno dođe u Pierottijevu 11. Navela je i da ju je Gračan napao, nakon čega je uzela nož i probola ga.

Taj njezin poziv policiji i Hitnoj je snimljen i preslušan je u sudnici na jednoj od ranijih rasprava. - Halo, napao me bio Vedran, napao me, onda sam ga ubila - uzbuđenim glasom govorila je operateru koji joj se javio. Po nalazu vještaka u trenutku ubojstva je bila smanjeno ubrojiva, a da je u emocionalno uzbuđenom stanju čulo se i na snimkama jer je govorila nerazumljivo, zbog čega joj operater kazao da je ne razumije te ju je molio da ponovi što mu je rekla. - Medika, sad su vaši bili. Napao me Vedran, uzela sam nož i probola ga. Dajte pozovite i Hitnu pomoć - kazala je tada Sonja Hranjec i ponovila adresu gdje se treba doći.

Nakon toga je zvala i Hitnu pomoć, pa je i ta snimka na jednoj od ranijih rasprava preslušana u sudnici. - Molim vas hitno u Pierottijevu 11. Napao me lik, branila sam se, mislim da sam ga ubila - govorila je operateru Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Grada Zagreba. - Je li živ? - pitao ju je operater. - Ne znam - odgovorila je Sonja Hranjec. - Izađite van ispred zgrade - kazao joj operater te dodao da će netko skoro doći.