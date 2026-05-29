REVOLUCIONARNI SUSTAV

U KBC-u Sestre milosrdnice prvi put u Hrvatskoj vraćen sluh pacijentu koji se nije mogao koristiti slušnim aparatom

Na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice uspješno je izvedena prva ugradnja Osia® sustava u Republici Hrvatskoj, objavili su iz Vinogradske. Riječ je o suvremenom implantabilnom slušnom rješenju nove generacije koje osobama s teškim provodnim i mješovitim oštećenjima sluha omogućuje značajno poboljšanje sluha i kvalitete života.

"Zahvat je izveden kod odraslog pacijenta koji je tijekom života više puta operirao uho zbog kronične upale. Posljedica bolesti i prethodnih operacija bilo je trajno provodno oštećenje sluha, a zbog specifičnog stanja uha pacijent nije mogao koristiti konvencionalna slušna pomagala, što je ozbiljno utjecalo na svakodnevno funkcioniranje i komunikaciju", opisuju iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Osia® sustav koristi naprednu tehnologiju koštane provodljivosti i digitalnu piezoelektričnu stimulaciju kojom se zaobilaze oštećeni dijelovi prirodnog slušnog sustava te se zvučne vibracije prenose izravno u unutarnje uho (pužnicu). Sustav je namijenjen pacijentima s konduktivnim i mješovitim gubitkom sluha, jednostranom gluhoćom te kroničnim bolestima srednjeg uha.

Posebno važna prednost Osia® sustava jest činjenica da je riječ o trenutačno jedinom aktivnom osteointegriranom sustavu koštane provodljivosti koji omogućuje sigurno izvođenje MRI pretraga jačine 1,5 T i 3,0 T bez potrebe za dodatnim kirurškim zahvatom uklanjanja magneta. Time se pacijentima tijekom života omogućuje jednostavnija, sigurnija i manje invazivna dijagnostička obrada.

Implantat nove generacije OSI300 opremljen je inovativnim magnetom koji se slobodno rotira i prilagođava jakom magnetskom polju MRI uređaja, čime se značajno smanjuje rizik od demagnetizacije i oštećenja implantata. Tehnologija je razvijena u kombinaciji s Piezo Power™ pretvaračem koji ne sadrži magnetski materijal

„Ovo je velik iskorak u području implantabilne rehabilitacije sluha u Hrvatskoj. Pacijentima kod kojih klasična slušna pomagala i standardni kirurški zahvati više ne mogu pružiti zadovoljavajuće rezultate sada možemo ponuditi suvremeno rješenje koje značajno poboljšava kvalitetu života, ali i omogućuje sigurnu MRI dijagnostiku bez dodatnih operacija. Posebno je važno što je zahvat dostupan na teret HZZO-a za pacijente koji zadovoljavaju medicinske kriterije”, istaknuo je  prof.  Jakov Ajduk,  specijalist otorinolaringologije, subspecijalist audiologije i fonijatrije, iz Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice.

Osia® sustav najčešće se ugrađuje pacijentima s prirođenim malformacijama vanjskog i srednjeg uha kod kojih klasična kirurgija ne može postići zadovoljavajuće poboljšanje sluha, ali i osobama s kroničnim upalama uha te posljedicama prethodnih operacija ili tumora uha kod kojih konvencionalne metode liječenja nisu dovoljne.

U slučaju odgovarajuće medicinske indikacije, pacijenti prolaze stručno povjerenstvo za odobrenje zahvata, a nakon potvrde indikacije ugradnja Osia® sustava dostupna je na teret HZZO-a. Aktivacija uređaja provodi se mjesec dana nakon implantacije. Uvođenje Osia® sustava predstavlja važan iskorak u području implantabilne rehabilitacije sluha u Hrvatskoj te dodatno potvrđuje visoku razinu stručnosti i tehnološke opremljenosti Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice, ističu u ovoj bolnici. 
