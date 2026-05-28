Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Policija blokirala cestu

Teška nesreća u Šibeniku: Sudarili se auto i motocikl, poginuo muškarac

Teška prometna nesreća kod Sinja,poginuo mladi motociklist
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
28.05.2026.
u 20:35

U sudaru osobnog automobila i motocikla jedna je muška osoba izgubila život. Na terenu su sve žurne službe, a u tijeku je policijski očevid.

U Šibeniku se večeras dogodila teška prometna nesreća sa smrtnim ishodom. Kako je priopćila Policijska uprava šibensko-kninska, do nesreće je došlo oko 19:00 sati u Ulici Put Bioca, a u njoj je život izgubila jedna muška osoba. Prema prvim informacijama s terena, u tragičnom sudaru sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, uključujući djelatnike hitne pomoći i policiju.

Zbog obavljanja policijskog očevida, kojim rukovodi dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, navedena dionica ceste Put Bioca u potpunosti je zatvorena za sav promet od 19:08 sati. Promet se trenutačno preusmjerava i odvija sporednim, okolnim pravcima, a normalizacija se očekuje po završetku očevida, nakon kojeg će biti poznati točni uzroci i okolnosti ove teške nesreće.

FOTO Plenković i Milanović danas su se družili, a među uzvanicima bili su Gotovina, Mesić i mnogi drugi
Teška prometna nesreća kod Sinja,poginuo mladi motociklist
1/92
Ključne riječi
prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!