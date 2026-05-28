Teška nesreća u Šibeniku: Sudarili se auto i motocikl, poginuo muškarac

U Šibeniku se večeras dogodila teška prometna nesreća sa smrtnim ishodom. Kako je priopćila Policijska uprava šibensko-kninska, do nesreće je došlo oko 19:00 sati u Ulici Put Bioca, a u njoj je život izgubila jedna muška osoba. Prema prvim informacijama s terena, u tragičnom sudaru sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, uključujući djelatnike hitne pomoći i policiju.

Zbog obavljanja policijskog očevida, kojim rukovodi dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, navedena dionica ceste Put Bioca u potpunosti je zatvorena za sav promet od 19:08 sati. Promet se trenutačno preusmjerava i odvija sporednim, okolnim pravcima, a normalizacija se očekuje po završetku očevida, nakon kojeg će biti poznati točni uzroci i okolnosti ove teške nesreće.