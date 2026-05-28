Teretili se za 36 razbojstva, u zbiru dobili 15 i pol godina zatvora pa poručili sucu: Hvala vam!

- Hvala vama. Hvala vam puno na razumijevanju - više su puta ponovila trojica okrivljenika Vjeranu Blažekoviću, predsjedniku sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, netom nakon što su čuli nepravomoćnu presudu koju im je izrekao. U u zbiru njih su trojica nepravomoćno osuđena na ukupno 15 i pol godina zatvora zbog 36 razbojstva koje su počinili na području Zagreba od sredine listopada do početka prosinca 2024.

Optuženici - Ardit Salihi, Aleksandro Horvat i Albert Memeti iz Remetinca su u sudnicu dovedeni s vezanim rukama i nogama, a na objavi nepravomoćne presude nisu se pojavili ni njihovi branitelji ni tužitelj. Salihi i Memeti su osuđeni svaki na jedinstvenu kaznu od po sedam godina zatvora te im je produžen istražni zatvor u kojem su od uhićenja u prosincu 2024. Horvat, koji se teretio samo za jedno razbojstvo, dobio je godinu i pol dana zatvora, no ni on neće na slobodu jer mu je novi istražni zatvor određen zbog drugog kaznenog djela, kojeg je u međuvremenu počinio.

Prema optužnici, trojica optuženika su što zajedno što zasebno orobljavali taksiste Bolta i Ubera, sportske kladionice te poslovnicu Hrvatske lutrije. Dio taksista bili su strani radnici, neke od njih su i tukli, nekima su prijetili nožem i palicama, a prema presudi od Salihija i Memetija se oduzima protupravno stečena imovinska korist 11.181 eura, koju moraju solidarno vratiti, znači svaki pola. Njih dvojica, oštećenicima moraju solidarno vratiti i oko 27.000 eura na ime postavljenih imovinsko-pravnih zahtjeva. Što se tiče Horvata, njemu je oduzeta protupravna imovinska korist od 5.735 eura, a sva trojica su oslobođena plaćanja troškova sudskog postupka.

- Nije sporno da ste vi ta djela počinili jer ste ih priznali, a priznali ste i postavljene imovinsko-pravne zahtjeve. Sud vam je to priznanje kao i izraženo kajanje i žaljenje cijenio olakotnim, a olakotnim vam je cijenjena i spremnost za naknadu štete oštećenicima. Otegotnim vam je cijenjena ranija osuđivanost. Vi ste mlađe životne dobi, neki od vas su postali i očevi. Bilo bi dobro da ovu presudu iskoristite i da se priberete. I da kažete da je sada dosta jer s obzirom na vaše godine, imate još života ispred sebe nakon odsluženja kazne. Priberite se, uključite mozak i podvucite crtu - poručio je sudac Blažeković trojici optuženika.