Doživotni zatvor za terorista iz Sirije (24) koji je nožem u Austriji ubio 14-godišnjaka i još petoricu ranio

Stravičan zločin, koji je u veljači prošle godine počinio u austrijskom Villachu 24-godišnji Kurd iz Sirije, optužen za ubojstvo, pokušaj ubojstva i terorizam, dobio je u srijedu navečer svoj sudski epilog. Zemaljski sud u Klagenfurtu, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Koruške, jednoglasno je u pet točaka optužnice proglasio 24-godišnjeg sirijskog teroristu krivim i osudio ga na doživotni zatvor. Terorist, koji se i danas kune na odanost Islamskoj državi je 15. veljače 2025. godine nožem ubio 14-godišnjeg učenika na ulici u Villachu, te nasumice još petero ljudi teško ranio. Jučer donesena presuda zasad je nepravomoćna, ističu mediji.

Kako su priopćila nadležna pravosudna tijela, sve žrtve su muškarci, u dobi od 14 do 33 godine. Sirijac, optužen za ubojstvo, pokušaj ubojstva i teroristički čin, tijekom suđenja je priznao krivnju za počinjene zločine. Međutim, nije pokazao ni trunku kajanja. Naprotiv, šokirao je suca, porotu i sve nazočne u sudnici izjavom "Trebao sam ih ubiti još više", te da bi "opet ubio". Suđenje je trebalo trajati dva dana, ali završne riječi odvjetnika obrane trajale su manje od sat vremena - nakon čega je optuženik detaljno ispitan.

Koliko je 24-godišnjak opasan govori i podatak da je sjedio iza blendiranog, neprobojnog stakla, i da su ga čuvala četiri, teško naoružana policajca. Odjeven u bijelu košulju i bež hlače, na početku suđenja sjedio je posve bezizražajnog lica, nije ni okom trepnuo, kao da se uopće ne radi o njemu, izvještavaju domaći mediji, čiji su predstavnici dobili akreditaciju da budu nazočni jučerašnjem suđenju, koje je trajalo do večernjih sati. Samo se je jednom nasmiješio, i to kada je puštena uznemirujuća video snimka rekonstrukcije na mjestu zločina, na kojoj se je i on vidio.

Optuženik je isprva pokušavao izbjeći odgovore na pitanja suca i porote, uz opasku: "Sve sam već rekao, nemam više što reći". Kasnije se je ipak predomislio i odgovarao je na postavljena pitanja. Odgovori su kako kod suca i porote, tako i među nazočnima u sudnici izazivali šok i nevjericu. Posebice kada je Sirijac izjavio da se još uvijek osjeća privrženim terorističkoj organizaciji Islamske države (IS). Dva dana prije terorističkog napada snimio je video u kojem je obećao odanost IS-u. Njegov je cilj bio, kako je sam rekao, doprinijeti uspostavi Islamske države (IS).

Mediji navode da optuženik nije pokazao ama baš nikakvo žaljenje za počinjene zločine. Ni za čime. Sve bi, kako je dao do znanja sucu i poroti, na isti način opet ponovio. Štoviše, čak bi "ubio još više ljudi - meta je bila najmanje desetorica", rekao je 24-godišnji terorist. I to, muškarci između 14 i 45 godina - baš "kako je ISIS propisao. Nikako, djeca, žene i starci! Ono što su stručnjaci raznih profila više puta ponovili u sudnici je da se je 24-godišnjak radikalizirao u Austriji, i to "brzo i intenzivno", u vrlo kratko vrijeme. A kako se je moglo čuti u sudnici, optuženik je iz Sirije pobjegao, kako bi izbjegao regrutaciju i odlazak u vojsku i rat.

"Tada sam se bojao za svoj život", rekao je policiji terorist. Njegova obitelj također je pobjegla iz Sirije i raspršila se po raznim europskim zemljama. Kako su istražitelji utvrdili, u roku od samo tri mjeseca, do tada neupadljiv mladić postao je pristaša i borac IS-a. Kada ga je sudac pitao, gdje bi se ta država trebala uspostaviti, optuženik je bez oklijevanja odgovorio: "Po cijelom svijetu". Posebno je zastrašujući bio prikazani video zapis na kojem se vidi kako 24-godišnji napadač luta gradskim središtem Villacha i u bjesomučnom napadu nožem na slučajne prolaznike u samo 84 sekunde, čak šestero ljudi postaju žrtve pomahnitalog teroriste. Između prvog napada nožem i uhićenja prošlo je samo 6 minuta. Dvije policajke su ga uspjele savladati, a kako su rekle, napadač pritom nije pružao nikakav otpor.

Prethodno je izuzetno važnu ulogu odigrao jedan od svjedoka zločina, 42-godišnji dostavljač hrane, također iz Sirije, koji kada je vidio što se događa, svojim je vozilom krenuo na počinitelja zločina, srušio ga, i na taj ga je način pokušao spriječiti da nastavi napadati nedužne ljude na ulici. "Junak iz Villacha" spriječio je daljnje krvoproliće, navode mediji. "Bio je to monstruozni čin", istakao je sudski psihijatar dodavši: "I to onaj, koji se ne može objasniti nikakvom bolešću ili mentalnim poremećajem". Riječ je o vjerskom fanatizmu. Cilj napadača koji se je radikalizirao na internetu unutar tri mjeseca bio je, umrijeti kao mučenik, širiti strah i teror te "uzdrmati civilno društvo". Kako bi to ostvario, kupio je za napad sklopivi nož, s oštricom dugom oko deset centimetara. Kojeg je, izazvavši stravu i užas, i upotrijebio.

Napadač je navodno bio azilant s odobrenim boravkom u Austriji. Navodno je živio u Centru za azilante u Langauenu. Do dana zločina, 15. veljače 2025., nije bio poznat policiji. U svakom slučaju ne samo Koruška nego i cijela Austrija, koja je ukazala gostoprimstvo mnogim azilantima i migrantima bila je jučer na nogama, čekajući koju će kaznu dobiti 24-godišnji sirijski terorist i ubojica. Očito, vrlo opasan i nepopravljiv, što su pokazale i izuzetno stroge sigurnosne mjere u sudnici i oko zgrade Zemaljskog suda u Klagenfurtu. Svi posjetitelji i novinari provjeravani su na ulazu u zgradu Suda, zbog elektroničkih uređaja. Mobiteli i prijenosna računala morali su se predati prije ulaska u sudnicu. Crtanje i crteži u sudnici nisu bili dopušteni. Osim toga, predstavnici medija su zamoljeni da ne spominju ime niti jednog člana pravosuđa ili člana porote, uključenih u navedeni sudski proces.