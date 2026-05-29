Austrijanci među najvjernijim gostima Hrvatske

Prema rezultatima najnovijeg istraživanja „Sommerurlaub 2026“, koje provodi austrijski autoklub ÖAMTC, Hrvatska i ove godine potvrđuje status jedne od najpoželjnijih inozemnih turističkih destinacija među Austrijancima. Hrvatska se nalazi na visokom drugom mjestu najtraženijih destinacija za ovogodišnji ljetni odmor, odmah iza Italije, s udjelom od 16 posto ispitanika koji planiraju svoje ljetovanje provesti upravo u Hrvatskoj.

Istraživanje provedeno krajem ožujka 2026. na uzorku od 1.000 ispitanika pokazalo je kako čak 94 posto Austrijanaca planira putovati tijekom ljeta, pri čemu njih 70 posto namjerava otputovati u inozemstvo. Dodatno, čak 40 posto ispitanika već je rezerviralo svoj godišnji odmor, dok ga 45 posto planira rezervirati u nadolazećem razdoblju.

Rezultati istraživanja dodatno potvrđuju kako je, uz raspoloživ budžet, sigurnost destinacije jedan od ključnih faktora odabira putovanja, a upravo Hrvatsku Austrijanci percipiraju kao vrlo sigurnu, blisku i kvalitetnu destinaciju. More i odmor na obali i dalje je najvažniji motiv putovanja, budući da 59 posto ispitanika želi ljetovati uz more, dok gotovo 70 posto planira na odmor putovati vlastitim automobilom. Iako istraživanje pokazuje da Austrijanci zbog inflacije i viših troškova putovanja sve više pažnje posvećuju cijenama i vrijednosti za novac, interes za putovanjima ostaje vrlo snažan, a prosječni budžet za godišnji odmor iznosi 1.189 eura.

„Ovi rezultati potvrđuju kontinuiranu privlačnost Hrvatske na austrijskom tržištu, koje je jedno od najvažnijih i tradicionalno najvjernijih emitivnih tržišta hrvatskog turizma. Navedeno pokazuju i podaci turističkog prometa prema kojima su Austrijanci u našoj zemlji u dosadašnjem dijelu godine ostvarili preko milijun noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 7 posto. Pritom su najviše noćenja ostvarili u Istri te na Kvarneru, a od smještaja su najčešće birali hotele i kampove“, izjavio je Branimir Tončinić, direktor Predstavništva HTZ-a u Austriji.