Razbijena moćna banda, uhićeno 23 ljudi: Šef iz zatvora švercao tone kokaina i oružje iz Hrvatske

Suradnja hrvatskih tužitelja i talijanskih vlasti rezultirala je pokretanjem istrage u Italiji zbog krijumčarenja droge, oružja i migranata, ali i iznude, izvijestio je u četvrtak Uskok. To je specijalizirano tužiteljstvo izvijestilo da je u akciji sudjelovalo sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu i uredom javnog tužitelja u talijanskom Salernu, uz koordinaciju Eurojusta. U Italiji i Hrvatskoj uhićena su ukupno 23 osumnjičenika, uključujući i trgovca oružjem iz Hrvatske, te je protiv njih u Italiji pokrenuta istraga.

Istražitelji sumnjaju da su članovi zločinačkog udruženja trgovinom drogom na području Sarna i Scafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Pritom je vođa zločinačkog udruženja upravljao kriminalnim aktivnostima iz zatvora. Uskok navodi i da su članovi zločinačkog udruženja radi krijumčarenja migranata izrađivali lažne ugovore o radu na temelju kojih je podneseno više od 1000, kasnije odobrenih, zahtjeva za izdavanje radnih dozvola. Osim toga, vođa zločinačkog udruženja ostalim je članovima davao upute vezano za iznudu određenih poduzetnika, naređivao nasilne radnje radi naplate potraživanja ili rješavanja sporova te naredio napad na jednog zatvorenika, priopćio je Uskok.

Dodaju da su s tužiteljima iz Salerna, a u suradnji s Eurojustom, identificirali osobu koja je nabavljala oružje te je, kako navode, „došlo do presretanja vozila koje je prevozilo oružje iz Hrvatske u Italiju, do uhićenja navedene osobe i zapljene veće količine oružja i streljiva”. Od ukupno 23 uhićena osumnjičenika, njih 19 trenutno nalazi se u istražnom zatvoru, dok su preostali osumnjičenici pod mjerom kućnog pritvora. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske je izdan Europski uhidbeni nalog, priopćio je Uskok.