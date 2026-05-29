Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVE MJERE

Povećanje paušala za privatne iznajmljivače, ministar pojašnjava: 'Za 84 % mjesta nema nikakvih promjena'

Proljetne panorame mjesta Maslinica na zapadnom djelu Šolte
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
29.05.2026.
u 16:17

Paušal se povećava prvoj, odnosno drugoj skupini paušalista prema Indeksu turističke razvijenosti - minimalne razine oporezivanja, tako da će se paušal u prvoj skupini povećati sa 100 na 150 eura godišnje po krevetu, a u drugoj sa 70 na 100 eura

Povećanje poreznog paušala za privatne iznajmljivače dio je sveobuhvatnog paketa antiinflacijskih mjera hrvatske Vlade usmjerenog na stabilizaciju cijena i zaštitu standarda svih građana, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te napominje da od ukupno 556 jedinica lokalne samouprave, 461 zadržava postojeći paušal. "Minimalni porezni paušal povećava se isključivo u jedinicama lokalne samouprave iz prve i druge skupine prema indeksu turističkog razvoja, odnosno u najatraktivnijim i najfrekventnijim turističkim sredinama koje ostvaruju najveće prihode od kratkoročnog najma i najveći broj dana popunjenosti. Istodobno, za čak 84 posto gradova i općina nema nikakvih promjena", odgovara ministar na upit Hine.

Iznosi i da od ukupno 556 jedinica lokalne samouprave, 461 ostaje u postojećim iznosima, s obzirom da gradovi i općine samostalno donose odluku o visini poreznog paušala a izmjenama je korigiran samo iznos donjeg praga. Tu navodi i primjere da porezni paušal ostaje nepromijenjen u gradovima i općinama poput Zagreba, Splita, Pule, Varaždina, Makarske, Rijeke, Visa, Starog Grada, Korčule, Rogoznice, Dubrovnika, Sutivana, Dubrovačkog primorja.

"To je umjereno porezno usklađivanje, čiji je cilj, između ostalog, uspostaviti pravedniji odnos između kratkoročnog i dugoročnog najma, a ne ugroziti privatni smještaj kao važan segment hrvatskog turizma. Predložene izmjene predstavljaju korak prema porezno uravnoteženijem tržištu stanovanja i turizma, sa snažnim fokusom na održivost turističkih destinacija, pri čemu privatni iznajmljivači, prema analizi Ministarstva financija, i dalje zadržavaju povoljniji porezni tretman u odnosu na dugoročni najam", poručuje Glavina.

U sklopu jučer predstavljenog Vladinog antiinflacijskog paketa mjera, dio se odnosi i na izmjene u paušalnom oporezivanju turizma odnosno na povećanje iznosa paušala kojeg plaćaju pružatelji usluge kratkoročnog najma. Paušal se time povećava prvoj, odnosno drugoj skupini paušalista prema Indeksu turističke razvijenosti - minimalne razine oporezivanja, tako da će se paušal u prvoj skupini povećati sa 100 na 150 eura godišnje po krevetu, a u drugoj sa 70 na 100 eura.

Ovo morate znati na paklenim vrućinama: Imamo sedam stručnih savjeta za najbolju zaštitu guma i tijekom visokih temperatura
Ključne riječi
iznajmljivači paušal Antiinflacijske mjere inflacija Tonči Glavina

Komentara 1

Pogledaj Sve
KI
Kiker
16:37 29.05.2026.

ZNA SE......JADNO!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!