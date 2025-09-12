Naši Portali
TRGOVINA LJUDIMA

Policija otkrila jeziv slučaj u Zagrebu: Par tri godine iskorištavao ženu iz Srbije za prostituciju

Osijek: Nasilje nad ženama, ilustracija
Foto: Davor Javorovic/Vecernji list
Vanja Majetić/Hina
12.09.2025.
u 17:04

Policija navodi da je oštećena stavljena pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, dok su osumnjičenici, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.

Policija je prijavila 45-godišnjakinju i 55-godišnjaka za trgovinu ljudima zbog sumnje da su gotovo tri godine u Zagrebu prisilno podvodili 45-godišnjakinju iz Srbije. Zagrebačka policija u petak je izvijestila da je osumnjičeni dvojac zlouporabom teškog položaja oštećene, iskoristio njeno psihosocijalno stanje i loše materijalne prilike kako bi je vrbovali radi njenog iskorištavanja za prostituciju.

Od neutvrđenog razdoblja 2022. pa sve do kolovoza ove godine navodno su autoritativnim ponašanjem, vrijeđajući i zastrašujući te upućujući ozbiljne prijetnje, zajedno iskorištavali žrtvu da se za njih bavi prostitucijom te joj organizirali pružanje spolnih usluga na području Zagreba. Pritom su, nadodaje policija, oglašavali njene usluge te dogovarali susrete s korisnicima, s time da su dio zarade ostavljali žrtvi, a dio uzimali za sebe.

I nakon 9. kolovoza 2025., 45-godišnja osumnjičenica nastavila je samostalno s iskorištavanjem oštećene, oduzimala joj sav novac zarađen prostitucijom i zadržavala ga za sebe. Policija navodi da je oštećena stavljena pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, dok su osumnjičenici, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.
Drama kod Zeline: Zbog prometne nesuglasice 47-godišnjak pokušao ubiti mladića, obojica bila pod utjecajem alkohola
trgovina ljudima Zagreb prostitucija policija

